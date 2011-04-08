باغداران شمیرانات تسهیلات 50 درصدی آبیاری تحت فشار می گیرند

حسین شادفر در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: با توجه به کمبود آب در سطح شهرستان و جلوگیری از هدر رفتن آب، باغداران باید از روش آبیاری تحت فشار( قطره ای) برای آبیاری باغات استفاده کنند.

وی اظهار داشت: ‌آبیاری تحت فشار یا قطره ای از هدر رفتن آب جلوگیری کرده و موجب صرفه جویی در مصرف می شود.

این مسئول افزود: در شرایطی که این منطقه با کم آبی روبروست، بهتر است تا از این نوع آبیاری برای باغات شهرستان استفاده شود.

وی تأکید کرد: باغداران با استفاده از این روش می توانند از تسهیلات دولتی آن که شامل 50 درصد هزینه های اجرای این طرح و لوله گذاری است، برخوردار شوند.

روستائیان باغدار به صورت جمعی اقدام کنند

شادفر ادامه داد: در روستا ها برای کاهش هزینه ها توصیه می شود، باغداران به طور جمعی اقدام به لوله گذاری و اجرای طرح آبیاری قطره ای نمایند.

وی با بیان لزوم استفاده بهینه از آب در آبیاری زمین های کشاورزی، گل و گیاه و باغات افزود: در این روش، بهره وری آبیاری به بیش از 70 درصد می رسد، در حالیکه با روش آبیاری سنتی، بهره وری آبیاری، تنها 30 درصد است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات یادآور شد: در این روش می توان برخی کود ها را که در آب حل می شوند، مانند کود های "بیولوژیکی ازته" به آسانی استفاده کرد.

آبیاری تحت فشار(قطره ای) روشی از آبیاری است که در آن، آب با فشار وارد لوله های اصلی و فرعی شده و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان، آبپاش، آب فشان و یا نازل می گویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می شود.

این روش یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافته آبیاری است که در آن، آب به صورت قطره قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار درختان و انواع محصولات وجینی قرار گرفته و فقط منطقه اطراف ریشه را خیس کرده و در واقع با مصرف حداقل آب، نیاز آبی گیاه را تأمین می کند.