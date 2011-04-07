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۱۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

وزیر انرژی انگلیس:

تظاهرات در عربستان زیاد مهم نیست

تظاهرات در عربستان زیاد مهم نیست

وزیر انرژی انگلیس در گفتگو با یک روزنامه سعودی مدعی شد: امنیت و ثبات عربستان مورد توجه اکثر کشورهای جهان بوده و ما از زمزمه های تظاهرات در این کشور نگران نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریس هیون" در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان اظهار داشت: امنیت و ثبات عربستان مورد توجه جهانیان است.

وی تاکید کرد: ما به دعوتهایی که در زمینه تظاهرات در عربستان مطرح می شود، با دیده نگرانی نگاه نمی کنیم چون ترکیب جمعیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان اختلافهای زیادی با کشورهایی همچون مصر، تونس و سوریه دارد.

خاطرنشان می شود، مردم عربستان به ویژه در مناطق شرقی اخیرا در تظاهرات گسترده ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد سیستم پادشاهی مشروطه شدند که با سرکوب شدید نیروهای آل سعود مواجه شد.

کد مطلب 1283565

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