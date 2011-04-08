150 میلیارد تومان برای ارتقاء شاخصهای فرهنگی استان هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر پنجشنبه در همایش سازمانهای مردم نهاد و توسعه اجتماعی که با حضور معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال جهاد اقتصادی مهمترین فعالیت مدیران استان تلاش برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

وی افزود: برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی به مشارکت و همکاری تمامی تشکلهای غیردولتی نیازمندیم و انتظار داریم این نهادها با استقبال از کارهای فرهنگی و خیر و عام المنفعه برای کمک به دولت وارد کار شوند.

عجم تصریح کرد: هر چند تشکلها سالهاست که در کشور شکل گرفته اما ساماندهی مناسبی نداشته اند که با رویکرد جدی دولت نهم و دهم در حمایت از این نهادها ابتدا تلاش شد تا این انسجام تقویت شده و سپس در مدار قانون نهادینه شود.

استاندار قزوین یادآورشد: در مراحل اولیه سعی کردیم هویت این سازمانها معرفی و شناخته شود که با فراخوان عمومی و پذیرش و ثبت آنها گام مهمی در تشکیل قانونمند آنها برداشته شد.

عجم با اشاره به تنوع دیدها به این نهاد اظهارداشت: این تشکلها ریشه دارترین نهادهای مردمی هستند و شاید هیئت های مذهبی قدیمی ترین و موثرترین تشکل های مردمی و غیردولتی بشمار می روند که قرنهاست در ایران فعالند و به صورت سنتی کار می کنند.

وی افزود: متاسفانه غربیها این آموزه ها و فکرها را از ما گرفته اند و با تغییراتی در رنگ و ظاهر دوباره به عنوان نمونه غربی به ما ارائه می کنند در حالی که فعالیت های گروهی، کمک به هم نوع، تکریم انسانها، مشارکت در امور و کارهای خیر ریشه در باورها و امور مذهبی ما دارد.

استاندار قزوین گفت: تشکلهای ما چون برخواسته از متن مردم و جامعه است در خدمت مردم قرار دارد و ما به تشکلهای مردمی با دید سازندگی نگاه می کنیم اما غرب نگاه ابزاری، سیاسی و براندازی دارد و آنها را درمسیرهای دیگر هدایت می کند.

عجم اضافه کرد: تشکلها باید یاد بگیرند که در مسیر قانون حرکت کنند و نتیجه کار آنها به مردم بازگردد لذا ما هم کمک می کنیم تا با تقویت این نهادها مسیر توسعه با شتاب بیشتری طی شود.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست با دادن اطلاعات مورد نیاز تشکلها زمینه مشارکت بیشتر آنها را در توسعه استان فراهم کنند.

150 میلیارد تومان برای ارتقاء شاخص های فرهنگی استان

استاندار قزوین یکی از رویکردهای ویژه دولت را در بخش فرهنگی ذکر کرد و گفت: برای ارتقاء شاخص های فرهنگی استان دولت محترم 150 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است که سالانه 30 میلیارد تومان در طول برنامه پنجم هزینه خواهد شد که این کار تاکنون در کشور بی سابقه بوده است.

عجم خاطرنشان کرد: تشکلهای غیردولتی می توانند با ارائه طرح های فرهنگی از این اعتبارات قابل توجه استفاده کنند و خود نیز در اجرا سهیم شوند.

وی گفت: برای خدمات همه شما مشتری وجود دارد و زمینه کار دربسیاری از جاها هست اما باید مشارکت در توسعه استان را جدی بگیرید و وارد صحنه شوید و با پتانسیل های موجود در صنعت، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی که محور کار امسال ماست می توانید کمک دولت باشید.

وی اظهارداشت: در برنامه پنجم که از امسال آغاز شده است نقش تشکلهای غیردولتی بارز و آشکار است و برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی به تفکر و همکاری سازنده سازمانهای مردم نهاد نیازمندیم.

وی ایجاد تعامل سازنده بین افراد مبتکر و خوش فکر و مدیران را ضروری خواند و گفت: باید اهداف را درست ترسیم کنیم، هدف را بشناسیم و راه درست را برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم و با حرکت در مسیر قانونی مطمئن باشیم می توانیم به توسعه استان کمک می شود.



استاندار قزوین نقش رسانه ها را در تبیین وظایف و نقش تشکلهای غیر دولتی مهم خواند و افزود: انتقال مفاهیم درست این موضوع به جامعه و توجه به آموزش از اموری است که باید توسط متولیان جدی گرفته شود و با این ظرفیت و استعدادی که در جوانان استان وجود دارد با ایجاد پیوند بین جوانان و پیش کسوتان و استفاده از مشورت افراد مجرب می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی به تشکلها توصیه کرد ضمن مشورت با افراد با تجربه و پایبندی به قانون و اخلاق اسلامی و تشکیل اتاق فکر در مسیر اهداف تعیین شده در اساسنامه های تشکل خود حرکت کنند تا موفق شوند.

عجم از مسئولان امر نیز خواست با تسریع در رسیدگی به درخواستها و صدور اعتبار نامه افراد نسبت به تقویت تشکل های مردمی و واگذاری امور به آنها اقدام کنند.

وی خواستار تعدد برگزاری این گونه همایش ها حداقل سالی دو نوبت و پیگیری نتایج آن شد.