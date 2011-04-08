به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید امین الله تقوی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های شیلاتی مازندران در جمع خبرنگاران در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان شهید رجایی ساری افزود: هم اکنون تولید خاویار پرورشی در استانهای شمالی رو به رشد بوده و به زودی مازندران یکی از قطب‌های صادرکننده خاویار پرورشی در کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته روند برخورد با صیادان غیرمجاز و روشهای برداشت از ماهی در دریا به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده صورت گرفته است.

سرپرست سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه هنوز هم همه ظرفیت های رهاسازی، پرورش و تکثیر آزادماهیان در دریای خزر استفاده نشده است، بیان کرد: با توسعه پروش ماهی در قفس می‌توان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری نیز دردریای خزر برنامه ریزی اساسی‌تری صورت داد.

وی با بیان اینکه برای افزایش ضریب شیلاتی در استانهای شمالی موضوع توسعه آب‌بندان‌ها و مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفته است، یادآور شد: از همه ظرفیتهای شیلاتی شمال و جنوب کشور در سال جاری با حضور سرمایه گذاران بخش‌های شیلاتی استفاده می‌شود.

تقوی با بیان اینکه سازمان شیلات ایران در زمینه تکثر ماهیان خاویاری برنامه‌های جدی دارد، یادآور شد: توسعه پرورش آزاداهیان خاویاری در دریای مازندران پیگیری می‌شوند.

وی با رد اظهار نظر برخی مبنی بر تعطیلی فعالیت صیادی در جنوب کشور از جمله استان بوشهر افزود: در برخی نقاط کشور نظیر بوشهر فعالیت صیادی نه تنها تعطیل نشده است بلکه در همه فصول سال جریان دارد.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه تنها حدود هزار تن ماهیان وارداتی وارد کشور می‌شود، گفت: عمده این ماهیان صنعتی است.

وی میزان تولید انواع ماهیان کشور در سال گذشته650 هزار تن عنوان کرد و گفت: 170 هزار صیاد با 4 هزار لنج صیادی به فعالیت صیادی در کشور مشغول هستند.

سرپرست سازمان شیلات ایران از قرار گرفتن شغل صیادی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: صیادان کشور برای مشخص شدن وضعیت بیمه‌ای خود باید به استانداری‌ محل سکونت خود مراجعه و با هماهنگی نهادهای بیمه‌ای نسبت به بیمه مشاغل خود اقدام کنند.

تقوی در سفر یک روزه خود به مازندران از طرح‌های شیلاتی شهرستان‌های بابلسر، ساری و قائمشهر بازدید می‌کند.