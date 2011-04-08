شرایط مشمولان برای شرکت در آزمون دستیاری داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری تخصصی داروسازی لازم است پیش از ثبت نام، به موارد تکمیلی یا اصلاحی که درباره مشمولان وظیفه عمومی اعلام شده، توجه کنند.
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی از نظر انجام خدمت وظیفه عمومی، کلیه داوطلبان مرد باید دارای یکی از شرایط مورد نظر باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، اتمام خدمت سربازی تا 31 شهریور ماه 90 (با ارائه گواهی لازم از یگان مربوطه) داشتن شرایط پیش از انجام خدمت وظیفه عمومی از جمله این شرایط است.
همچنین داوطلبان واجد شرایط سهگانه از جمله الف) یک درصد برتر (اول) دانشگاهها، ب) مشمولین آییننامه استعدادهای درخشان و ج) مشمولین قانون متأهلین پیش از انجام خدمت وظیفهی عمومی میتوانند در آزمون شرکت کنند.
داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری تخصصی داروسازی باید توجه داشته باشند که استفاده از این شرایط، منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستادکل نیروهای مسلح است.
به گزارش مهر، بیست و سومین دوره امتحانات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری در روز پنجشنبه 19 خرداد 90 برگزار می شود و ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی تا ساعت 16 روز جمعه 2 اردیبهشت ماه 90 ادامه دارد.
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