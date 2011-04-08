شرایط مشمولان برای شرکت در آزمون دستیاری داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری تخصصی داروسازی لازم است پیش از ثبت نام، به موارد تکمیلی یا اصلاحی که درباره مشمولان وظیفه عمومی اعلام شده، توجه کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی از نظر انجام خدمت وظیفه­ عمومی، کلیه داوطلبان مرد باید دارای یکی از شرایط مورد نظر باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، اتمام خدمت سربازی تا 31 شهریور ماه 90 (با ارائه گواهی لازم از یگان مربوطه) داشتن شرایط پیش از انجام خدمت وظیفه عمومی از جمله این شرایط است.

همچنین داوطلبان واجد شرایط سه­گانه از جمله الف) یک درصد برتر (اول) دانشگاه­ها، ب) مشمولین آیین­نامه­ استعدادهای درخشان و ج) مشمولین قانون متأهلین پیش از انجام خدمت وظیفه­ی عمومی می­توانند در آزمون شرکت کنند.

داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری تخصصی داروسازی باید توجه داشته باشند که استفاده از این شرایط، منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستادکل نیروهای مسلح است.