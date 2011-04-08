نمایشگاه سلامت فرهنگی در تهران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این نمایشگاه در فضایی به وسعت یکهزار متر مربع، به مدت هشت روز به مناسبت هفته سلامت برپا شده که در آن، آموزش های مناسب با هدف سلامت فرهنگی به کودکان داده می شود.

برنامه های شاد با حضور شخصیت های محبوب کودکان نیز از دیگر برنامه های این نمایشگاه فرهنگی است.

انجام بازیهای کودکانه با هدف افزایش خلاقیت های کودکان با استفاده از ابزارها و وسایل بازی سالم، نقاشی با موضوع سلامت، برپایی غرفه های کتاب، با حضور ناشران کتاب کودک، از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.

برپایی این نمایشگاه از برنامه های وزارت ارشاد است که به کوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات برپا شده و از 18 تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.