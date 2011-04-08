32 هزار فرصت شغلی در استان زنجان ایجاد شد

فضایل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از این تعداد شغل ایجاد شده در سال گذشته تعداد 14 هزار و 635 شغل مربوط به شهرستان زنجان، پنج هزار و 646 شغل در ابهر، یک‌هزار و 948 شغل در ایجرود، چهار هزار و 200 شغل در خدابنده، دو 2 هزار و 443 شغل در خرمدره، 2 هزار و 125 شغل در طارم و هزار و 935 شغل نیز مربوط به شهرستان ماه‌نشان است.

وی با بیان اینکه اداره‌کل راه‌آهن شمال‌غرب، امور شهری استانداری و همچنین دادگستری استان به‌دلیل عدم دریافت مجوز از دستگاه‌های مربوطه، عملکردی در زمینه اشتغال‌زایی استان در سال گذشته نداشتند افزود: میزان اشتغال‌زایی دانشگاه زنجان، اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت گاز استان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد زنجان و نیز دانشگاه علوم پایه، کمتر از میزان تعهد خود بوده است.

مقدسی با اشاره به اینکه از مجموع 40 هزار و 400 سهمیه اشتغال‌زایی استان در سال‌جاری، 34 هزار و 896 سهم بین ارگان‌های مختلف توزیع شده است افزود: با این وجود، هنوز حدود پنج هزار سهمیه باقی‌ مانده است که باید بین ارگان‌ها توزیع شود.

