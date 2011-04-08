برنامه بازنگری شده رشته پزشکی از مهر 90 اجرا می شود

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنگری رشته پزشکی عمومی به دو صورت برنامه وزارتخانه و برنامه اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است که پس از پایان بازنگری رشته پزشکی عمومی در حوزه وزارت بهداشت، دانشکده های پزشکی سراسر کشور آن را اجرا می کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس این برنامه، هر دانشکده پزشکی با توجه به ماموریت خود موارد بازنگری را تهیه می کند که دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازنگری شده در این رشته را در سال 90 اجرایی می کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، این برنامه در مهرماه سال 90 برای ورودی های رشته پزشکی سال 90 اجرا می شود.