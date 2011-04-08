تصویری شگفت انگیز از راه شیری/ چشم اندازی 360 درجه از کهکشان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر ترکیبی مهیج که به خوبی پهناوری راه شیری را نشان می دهد توسط یک منجم آماتور به نام "خوان کارلوس کاسادو" گرفته شده است.

وی با به هم چسباندن 9 عکس که از آسمان شب گرفته به این تصویر پانورامیک دیدنی رسیده است. تمام عکسها در یک پارک ملی واقع در جزایر قناری که به دور از آلودگیهای نوری است گرفته شده اند.

در این تصویر، کهکشان مارپیچ راه شیری شبیه به کمانی که زمین را احاطه کرده است به نظر می رسد.

براساس گزارش دیلی میل، نزدیک به مرکز این تصویر، آتشفشان "ترنریفز تید" دیده می شود. اما در فراسوی این ساختارهای زمینی، شگفت آفرینان آسمان نیز قابل مشاهده اند.

برای مثال، خوشه پروین و حلقه برنارد که همانند یک حلقه نیمه قرمز در زیر کمان راه شیری قرار دارد، دیده می شوند.

ستارگانی که چشم انسان در آسمان شب قادر به تشخیص آنها است نسبتا نزدیک هستند و داخل کهکشان راه شیری قرار دارند.

کهکشان ما از 100 میلیارد تا 400 میلیارد ستاره و حدود 50 میلیارد سیاره تشکیل شده است.