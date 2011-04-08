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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

در دانشگاه علوم پزشکی شیراز/

دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی پشتیبان شدند

دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی پشتیبان شدند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طرحی ابتکاری دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز این دانشگاه را به عنوان پشتیبان برای دانشجویان دیگر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز در زمینه درسی و اخلاقی به عنوان پشتیبان انتخاب می شوند و 3 یا 4 نفر از دانشجویان ورودی جدید را که دارای مشکل آموزشی هستند تحت نظارت و راهنمایی قرار می دهند.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرای این طرح نتایج بسیار خوبی را در جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان به همراه داشته و بر اساس نتایج اعلام شده از ستاد شاهد با این روش تعداد مشروطی دانشجویان در سال تحصیلی جاری به صفر رسیده است.

ارائه تکنیکها و روش مطالعه به صورت حضوری برای دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی و نظارت مستقیم بر انتخاب واحد این دانشجویان طرح ابتکاری دیگری است که در شیراز اجرامی شود و نتایج موثری نیز برای دانشجویان داشته است.

این طرح مورد تایید و استقبال نمایندگان وزارت بهداشت در حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر قرار گرفته است در حال حاضر 473 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت پوشش ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه هستند.

کد مطلب 1283616

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