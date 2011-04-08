حرکت در راه خدا بدون فقاهت ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام کاظم صدیقی روز پنج‌شنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله حجت کوه کمره‌ای در مجتمع آموزش عالی فقه گفت: عده‌ای که تصور می‌کنند بدون ارتباط و بهره گیری از عالمان دینی و تنها با چندین بار مراجعه به جمکران می‌توانند درباره امام زمان‌(ع) سخن بگویند با نظام قرآن و اهل بیت‌(ع) آشنایی ندارند.



وی با اشاره به اینکه عالمان دینی در قیامت شاهد هستند و شفاعت می‌کنند ابرازداشت: خداوند عالمان را حجت بر سایرین قرار داده است تا مردم به واسطه بهره گیری از آن‌ها بتوانند در مسیر خدا حرکت کنند و حرکت درست در راه خدا هم بدون تعلیم و تعلم و وجود علما امکان پذیر نیست.



صدیقی با بیان اینکه عالمان دینی قرآن‌شناسی را در مسیر طبیعی خود دنبال می‌کنند تأکید کرد: رسیدن به درجات قرب بدون تعلیم امکان ندارد و قرآن هم به این دلیل بر پیامبر (ص) نازل شده وگره خداوند می‌توانست آن را بر همه مردم نازل کند.



خدا‌شناسی با استفاده از عالمان دین ممکن است



امام جمعه موقت قم خاطرنشان کرد: خدا‌شناسی بدون بهره گیری از علمای عامل امکان پذیر نیست و کسانی که تصوری غیر از این دارند در اشتباه هستند.



صدیقی با اشاره به تسبیح دائمی خداوند از سوی موجودات عالم اضافه کرد: فراموشی خداوند سبب ایجاد گرفتاری و مسکلات در کار‌ها می‌شود و طلاب دینی باید بیش از دیگران به این موضوع توجه داشته باشند.



طلاب باید الگوی مردم باشند



امام جمعه موقت قم، طلاب را الگو برای سایر مردم عنوان و خاطرنشان کرد: طلاب دینی باید طوری رفتار کنند که مردم با دیدن آن‌ها به یاد خداوند بیفتند و الگو بگیرند.



آیت الله حجت از زبان آیت الله بهجت



صدیقی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح برجستگی‌های آیت الله حجت پرداخت و اظهار داشت: آیت الله بهجت می‌فرمودند که آیت‌ الله حجت نه تنها یک فقیه پخته‌ بلکه فقیهی کامل و جامع بود.



وی مدرسه حجتیه را یادگار ماندگار آیت الله حجت دانست و گفت: آیت‌الله حجت با تأسیس مدرسه مبارکه حجتیه، کارگاه طلبه ‌سازی درست کرد و امروز شاهد آثار و برکات ارزنده این شجره طیبه در حوزه علمیه هستیم.



گفتنی است آیت الله سید محمد حجت در سال ۱۳۱۰ در آبادی کوه کمر از توابع تبریز در خانوداه‌ای رفیع و اهل علم به دنیا آمد، وی فرزند سید علی برادرزاده سیدحسین کوه ‌کمره‌ای تبریزی است که از مراجع معروف نجف بود. تبار وی با ۲۵ واسطه به وجود مبارک امام سجاد (ع) می‌رسد.



وی در بیست سالگی راهی نجف اشرف شد تا از محضر اساتید بزرگ آن زمان استفاده‏های کامل را ببرد. بعد از مدتی ایشان به درجه اجتهاد نائل آمد و در نجف اشرف از مدرسین مبرز محسوب شد.



آیت الله حجت بر اثر بیماریی که بر ایشان عارض شد، در سال ۱۳۴۹ قمری به ایران مراجعت کرده و در شهر مقدس قم ساکن شد و در این شهر به تدریس پرداخت و در ضمن از ملازمین و مشاورین عالی مرحوم آیت الله العظمی حائری نیز بود.



در دورانی که مرحوم حجت مشغول تحصیل علوم دینی و عقلی بود از اساتید فراوان و نامداری استفاده کرد که برخی از آن بزرگواران عبارتند از: مرحوم پدر بزرگوارشان، آیت‏الله یزدی، آیت‏الله سید ابوتراب خوانساری، آیت‏الله شریعت اصفهانی، میرزا حسین نائینی، سید محمد فیروز آبادی، شیخ ضیاء الدین عراقی ‏آقای شیخ عبد الله مامقانی، سید حسن صدر، شیخ محمد باقر بیرجندی و بسیاری از علمای دیگر.



زمانی که آیت‏الله حائری در سال ۱۳۵۵ هجری قمری از دنیا رفت، آیت‏الله حجت کوه کمره‏ای از کسانی بود که آیت‏الله حائری امور اداره حوزه علمیه قم را برای آن‌ها وصیت کرده بود. حتی در زمان حیات آیت‏الله حائری نیز خواندن نماز در حرم حضرت معصومه (س) را به ایشان واگذار کرده بود.



البته بعد از رحلت آیت‏الله حائری مرجعیت آیت‏الله حجت نیز فراگیر‌تر شد تا جایی که با رحلت آیت‏الله اصفهانی و آیت‏الله قمی مؤمنین از سراسر جهان اسلام به ایشان متوجه شدند و از لحاظ کثرت مقلدین پس از آیت‏الله بروجردی اولین مرجع عالم تشیع بود.



از جمله کارهایی که آیت‏الله حجت در زمان تصدی و ریاست حوزه علمیه قم انجام داده است، سامان دادن به وضع معیشتی طلاب که آن روز‌ها طلاب به سختی زندگی خود را می‌‏گذراندند و همچنین ساخت مدرسه حجتیه بود که ایشان با کمک خیرین در وسعتی بیش از ۱۳ هزار متر مربع به پایان رساند و در همین مدرسه کتابخانه باشکوهی نیز برپا کرد.



مرحوم آیت الله حجت کوه‏کمری سرانجام بعد از یک عمر تدریس و تعلیم شاگردان و خدمت به اسلام و مردم مسلمان، در سوم جمادی‎‏الاولی سال ۱۳۷۲ هجری قمری و در سن ۶۲ سالگی در شهر مقدس قم از دنیا رفت، و بعد از یک تشییع به یاد ماندنی، در مدرسه حجتیه‏ای که خود تاسیس کرده بود، به خاک سپرده شد.

