405 واحد مرغداری صنعتی در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر 405 واحد مرغداری در استان کردستان فعالیت دارند و به همین دلیل کردستان به یکی از قطب های کشور در این بخش تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: در ابتدای سال 84 تنها 200 واحد مرغداری در استان کردستان وجود داشت که با توجه به افزایش حمایت های دولت و میزان رغبت و تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مدت شش سال این میزان واحد مرغداری به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: وجود 405 واحد مرغداری در استان باعث شده است تا میزان تولید گوشت مرغ در کردستان از مرز 43 هزار تن عبور کند و علاوه بر تامین تمامی نیازهای مردم استان شرایط برای صادر کردن به استان های همجوار و حتی خارج از کشور نیز فراهم شود.

حسن نژاد شرایط مناسب اقلیمی و آب و هوایی را از دلایل اصلی برای توسعه فعالیت های مرغداری در استان کردستان عنوان کرد و افزود: با توجه به روند افزایشی شمار واحدهای مرغداری در استان شرایط کار برای نظارت بر سلامت این واحدها نیز سخت شده و به همین دلیل دامپزشکی کردستان اقدامات بسیار خوبی را در این بخش انجام داد.

وی همچنین به فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی در استان کردستان اشاره و بیان کرد: افزایش شمار کشتارگاه های صنعتی شرایط مناسبی را برای افزایش نظارت بر روند کشتار و توزیع گوشت فراهم کرده و خوشبختانه به دلیل اقدامات مناسب دامپزشکی کردستان مشکل چندانی در این بخش وجود ندارد.

در ادامه این جلسه ضمن تقدیر از خدمات "ناصر مخدوم"، "کامران زیباکردار" به عنوان مدیر کل جدید دامپزشکی استان کردستان منصوب شد.