سه هزار تشکل غیر دولتی در کشور مجوز فعالیت گرفته اند

داود امینی در حاشیه برگزاری همایش سازمانهای مردم نهاد و توسعه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تعداد سه هزار تشکل غیر دولتی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته اند و تعدادی نیز از سازمانهای ملی جوانان و تبلیغات اسلامی اجازه فعالیت می گیرند.

وی افزود: بیشتر حوزه فعالیت این سازمانهای مردم نهاد امور حمایتی، انجمنها خیریه، انجمن های دوستی و کارهای عما المنفعه است.

امینی گفت: طبق ماده 43 قانون که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و تصویب است وزارت کشور مکلف شده است تا تمامی تشکلهای غیردولتی را موظف کند تا خود را با این قانون هماهنگ کنند و در مدت شش ماه اگر تشکلی مطابق قانون حرکت نکند از ادامه فعالیتش جلوگیری خواهد شد.

امینی تصریح کرد: با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون و تائید شورای نگهبان و ابلاغ آن می توان امیدوار بود موانع پیش بینی شده در مسیر کار سازمانهای مردم نهاد برطرف شود.

مشاور وزیر کشور گفت: سیاست و رویکرد وزارت کشور و دولت افزایش تعداد تشکلهای غیردولتی است تا به کمک دولت بیایند و با مشارکت آنها بویژه گروههای جهادی و ارزشی در اجرای طرحها در سال جهاد اقتصادی به تحقق منویات مقام معظم رهبری کمک شود.

معاون امور سازمانهای مردم نهاد مرکز اموراجتماعی وزارت کشور یادآورشد: بر طبق ماده 14 قانون، این تشکلها می توانند با سازمانهای مختلف قرارداد منعقد کنند و برای اجرای طرحها وارد فعالیت شوند.

وی در خصوص دریافت مجوز تشکلها از سایر نهادها نیز گفت:سازمانهای دیگر مانند بهزیستی، تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان هم می توانند در خصوص صدور مجوز تشکلهای غیردولتی اقدام کنند و به این نهادها اجازه فعالیت بدهند که خوشبختانه تشکلهای موجود در حوزه های مختلفی مانند انجمن های خیریه، امور اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و بیماریهای خاص مشغول به کار و فعالیت هستند.

امینی افزود: این تشکلها تاکنون قانونی نبوده اند و تنها با مصوبه هیئت وزیران در سال 84 فعالیت می کردند اما با نگاه ویژه دولت و مجلس این کارها شکل قانونمند به خود خواهد گرفت و با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نهادهای مردم نهاد می توانند در توسعه کشور نقش موثرتری ایفا کنند.

مشاور وزیر کشور از اعضای تشکلهای غیردولتی خواست برای ثبت قانونی و انجام مراحل پیش بینی شده در قانون برای فعالیت خود اقدام کنند و از حمایتهای دولتی برخوردار شوند.