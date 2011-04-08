پاسخ کاشانی به ناراحتی آرفی به خاطر سکونشینی: هیچ اعتراضی جایز نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرسپولیس مشکل گلزنی دارد و بازیکنانی که علی دایی از آنها در مسابقات گذشته در ترکیب اصلی استفاده می کند، نتوانسته اند این مشکل را حل کنند، اشپیتیم آرفی که نشان داده هر گاه به او فرصت داده شود نمایش قابل قبولی دارد، در دیدار با بنیادکار در فهرست 18 نفره هم قرار نداشت که همین امر باعث ناراحتی این مهاجم شد.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد این اتفاق و ناراحتی آرفی گفت: یک بازیکن حرفه ای مثل آرفی از اینکه در لیست 18 نفره تیم نبوده، نباید هم خوشحال باشد. تعصب آرفی از ویژگی های یک بازیکن حرفه ای است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود: تشخیص علی دایی این بوده که هر بازیکنی که آماده تر است به زمین برود و در سیستم مورد نظر مربی جای گیرد. سرمربی تیم تشخیص داده که آرفی در آن بازی به میدان نرود و این موضوع حق مسلم اوست و هیچ اعتراضی جایز نیست.

حبیب کاشانی ادامه داد: من هم اگر غیر از ناراحتی، او را می دیدم، گله می کردم. او بازیکن بزرگی است و از اینکه در ترکیب حضور ندارد نباید ناراحت شود. من هم طبیعت فوتبال را به او گفتم و او قبول کرد و از این به بعد با جدیت بیشتر در تمرینات حضور خواهد یافت تا در بازی های بعدی به تیم کمک کند.

کاشانی تاکید کرد: علیرغم اینکه علی دایی دو مهره کلیدی تیم را در اختیار نداشت، بازیکنان جوانی را به میدان فرستاد که انصافا هم آنها خوب کار کردند. در طول هفته های گذشته از مسابقات لیگ برتر، برای اولین بار سامان آقازمانی در پست هافبک دفاعی بازی کرد و در پست اصلی اش بازی قابل قبولی انجام داد.

کاشانی در ادامه گفت: علیرضا محمد و علیرضا حقیقی هم بعد از 3 ماه به تیم بازگشته اند و به نظر من یکی از روزهای خوب خودشان را به نمایش گذاشتند. ما در این بازی به برد نیاز داشتیم اما کسب یک امتیاز در زمین میزبان هم خوب بود. تیم بنیادکار تیم اول ازبکستان است و مربی خوب و بازیکنان با کیفیتی دارد. امیدوارم یک امتیاز در بازی های گروهی به دردمان بخورد و باعث صعودمان شود.