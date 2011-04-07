باید از شهر مقدس پاوه درس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه؛ سردار احمد وحیدی در سفر استانی به شهرستان پاوه اظهار داشت: با وجود اینکه این شهر مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت اما با همت روحانیون این منطقه توانست که یک سد محکم در برابر دشمنان ایجاد کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی برای تمام مردم ایران بود و به هیچ قومی تملک ندارد، شیعه و سنی، فارس و کرد با هم برابر و برادرند و همه به یک اندازه در این نظام سهیم هستند و درک این موضوع برای گروهکهای منافق قابل فهم نیست.

سردار وحیدی تصریح کرد: کشور ایران به دلاور مردان و زنانی همچون مردمان پاوه افتخار می کند که با رشادتهای خود جلوی دشمنان ایستادند، مردم این مرز و بوم با هم منسجم و برادر هستند اما دشمن می خواهد با ایجاد اختلاف بین اهل سنت و شیعه تفرقه بوجود آورد ولی نتیجه ای نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: شخص رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرهای مرزی و مرزنشینان توجه خاصی دارند بنابراین انتظارات و مصوباتی که مسئولان پاوه از دولت می خواهند سعی می شود که که برآورده شود.

سردار وحیدی افزود: در این راستا در بخش های آبرسانی، عمران و بخش های دیگر امیدواریم که مصوبات خواسته شده به تصویب برسد.

وی خاطرنشان کرد: مردم پاوه نه تنها در بخش جهاد و شهادت بلکه در مسائل علمی نیز از رتبه های خیلی بالایی برخوردار هستند.

رسمی شدن بازارچه شوشمی از خواسته های مردم پاوه است

فرماندار شهرستان پاوه نیز گفت: مردم شهر پاوه با وجود مشکلات زیاد در طول هشت سال دفاع مقدس، همچنین بعد از جنگ با وجود گروهک های ملحد همیشه پایبند نظام بوده اند و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سرداده اند.

حسین خدرویسی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه های پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده ایم که درصورت پذیرش این مصوبات تحول بزرگی در شهر پاوه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: اولین درخواست ما رسمی شدن بازارچه شوشمی است که واردات و صادرات به صورت محدود در این مرز انجام می شود و با وجود تجارت کوله بری در این مرز به خاطر راه نامناسب استقبال خوبی صورت نگرفته است که با تردد آزاد مسافر و کالا از این مرز تحول خوب اقتصادی در پاوه و کل کشور صورت خواهد گرفت .

فرماندار شهرستان ژاوه خاطر نشان کرد: از دیگر درخواست های ما ازهیئت دولت تکمیل قطعه چهارم راه کرمانشاه، پاوه ، نوسود، بازارچه شوشمی و گازرسانی به شهر نوسود و نودشه و تخصیص صددرصدی به پروژه تامین آب شرب پاوه است.