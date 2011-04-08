43 تن ماهی استخوانی در تعاونی پره شهید کشاورز زیباکنار رشت صید شد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بیشتر این گونه ها ماهی سفید هستند، افزود: ارزش ریالی این میزان صید معادل سه هزار و 655 میلیون ریال برآورد می شود که این امر نشان دهنده وضعیت مناسب صید طی روزهای اخیر است.

وی ادامه داد: این شرکت تا قبل از تمدید صید از 20 مهر ماه سال گذشته تا 15 فروردین سال جاری 37 تن صید داشته است.

مدیرکل شیلات گیلان همچنین گفت: با توجه به مصوبه سفر ریاست جمهور مبنی بر ماهیدار کردن آببندانهای واجد شرایط استان در شهرستانهای فومن وشفت به تعداد 19 پهنه به مساحت 55.3 هکتار ( شهرستان شفت به تعداد هشت پهنه به مساحت 45.5 هکتار و شهرستان فومن به تعداد 11 پهنه به مساحت 9.8 هکتار ) به میزان 99 هزار و 360 قطعه بچه ماهی رایگان از سوی شیلات گیلان رهاسازی شده است.

وی به مقوله پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و افزود: یکی از نعمتهای بسیار خوب که خداوند به مردم گیلان ارزانی داشته پهنه آبی دریای خزر است که برای کشور و استان حائز اهمیت بوده و اگر دنبال اشتغال هستیم باید از این پهنه آبی برای پرورش ماهی استفاده بهینه شود.

سعیدی بیان داشت: برای اولین بار در دریای خزر در استان گیلان پرورش ماهی در قفس از سوی اداره کل شیلات گیلان و با راهنمایی سازمان شیلات ایران و با همکاری مراکز تحقیقاتی آغاز شد و بر اساس مطالعات شرکت رفاه مد نروژی امکان پرورش ماهی در قفس با ظرفیت دویست هزار تن در این استان وجود داشته که این امر اشتغال 80 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان شیلات ایران رویکرد جدیدی را با استفاده از صنعت وتکنولوژی در امر پرورش ماهی از منابع آبی را آغاز کرده و با توجه به دور سوم سفر ریاست جمهوری و دولت به گیلان سال 90 را سال اشتغال و بهره گیری بیشتر گونه های جدید در منابع آبی برای پرورش ذکر کرد و اظهار داشت: لازمه مدیریت صحیح دریای خزرایجاد اشتغال برای ساحل نشینان است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ظرفیت فعلی طرح پایلوت ( آزمایشی ) برای پرورش ماهی در قفس 50 تن بوده که از دوگونه فیل ماهی و ماهی آزاد برای پرورش استفاده می شود و در آینده گونه های از قبیل قره برون، ماهی سفید و ماهی سوف نیز برای این طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان گیلان برای ادامه این طرح پایلوت حدود سه میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که امیدواریم با همت کارشناسان توانمند شیلات ایران و گیلان، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با حمایت و سرمایه گزاری بخش خصوصی، استان به قطب آبزی پروری کشورتبدیل شود.

سعیدی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری بر نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی یادآور شد: امسال باید در زمینه امور شیلاتی و بهره گیری از پهنه آبی دریای خزر فعالیتهای جهادی انجام گیرد.