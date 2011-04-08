مهمترین ثمره جهاد اقتصادی رونق اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان اسلام آبادغرب که در محل سالن جلسات فرمانداری اسلام آبادغرب برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته را مقام معظم رهبری به نام سال کار مضاعف و همت مضاعف نامگذاری کرد که در آن کارهای بزرگی همچون قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و امسال با توجه به نامگذاری آن به نام سال جهاد اقتصادی نیازمند این است که به اضعاف کار مضاعف صورت گیرد.

وی ادامه داد: دولت در سال گذشته با مشکلات عدیده ای روبرو بود که از جمله آن می توان به بلوکه شدن 20 درصد از درآمدهای نفتی، تحریم های اقتصادی و اضافه شده خیل عظیم متولدین دهه 60 به متقاضیان جدیدی کار اشاره کرد که با وجود تمامی این مشکلات با لطف خداوند توانستیم سال پر از موفقیتی داشته باشیم.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها کار ممتازی در تاریخ انقلاب به شمار می رود که در بدترین شرایط این کار اجرایی شد و رئیس جمهور با ایمان به خدا و اعتماد به مردم توانست این طرح را به نتیجه برساند که خود نشان از استحکام پایه های این نظام انقلابی است.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است باید همانند دوران جنگ تحمیلی به جهاد پرداخت، با این تفاوت که این جهاد باید در زمینه اقتصادی صورت گیرد‘ بنابراین نامگذاری این سال به سال جهاد اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری یک حکم حکومتی است که حتی مراجع و علما هم مشمول این حکم قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه تعهد اشتغالزایی استان کرمانشاه در سال 1389 ایجاد 30هزار شغل بوده است، گفت: با همت مسئولین این میزان به 69 هزار شغل افزایش یافت.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: سال گذشته در سراسر کشور ایجاد 1.1میلیون شغل در دستور کار بود که توانستیم 1.6میلیون شغل را ایجاد کنیم و با توجه به این پیشرفت در سال گذشته و امسال 2.5میلیون شغل را هدف گذاری کرده ایم که امیدواریم بتوانیم معضل بیکاری را به طور کامل محو نماییم.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: مدیریت اگر مهمترین معضل نباشد یکی از مهمترین عوامل است که اگر به صورت کارآمد اعمال شود منجر به موفقیت خواهد شد.