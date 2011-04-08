گنبدی ها نگران سپرده گذاری در موسسات مالی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی قزل‌سفلی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیران برخی از موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری این شهرستان با تاکید بر خدمت خالصانه به مردم، مرحله ادغام موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری را مرحله گذار دانست که با سعه صدر مردم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی نقش مردم و موسسات مالی و اعتباری را در تحول اقتصادی جامعه بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: جلب اعتماد مردم و مشتریان و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم در پاسخگویی مناسب به آنها شرط اساسی ادامه کار موسسات مالی و اعتباری است.

وی مدیریت قوی و کارآمد را لازمه کار این موسسات دانست تا در شرایط سخت هم بتوانند به مردم خدمت ‌رسانی کنند.

وی همچنین تاکید کرد: مدیران جوان این موسسات باید در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی کامل به مشتریان آمادگی لازم را داشته باشند زیرا مسئولیت عموم مشتریان به عهده آنهاست.

معاون فرماندار گنبدکاووس حفظ امنیت و آرامش را لازمه ادامه کار اقتصادی دانست و افزود: موسسات مالی و اعتباری نیز باید با جلب اطمینان مردم امنیت و آرامش جامعه را حفظ کنند .

وی با بیان اینکه دفاع از حق مردم و حمایت از سرمایه‌های مردم وظیفه دولت است افزود: در این راستا پشتیبان موسسات مالی واعتباری در حمایت از سرمایه‌های مردمی هستیم.

