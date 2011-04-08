نقش تشکلهای مردمی در شرایط اضطراری تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حبیب الله سرچمی در همایش سازمانهای مردم نهاد و توسعه اجتماعی که در سالن استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حضور آگاهانه و استقبال چشمگیر جوانان عضو تشکلهای غیردولتی استان از این همایش بیانگر شوق و اشتیاق نیروهای مولد در مشارکتهای اجتماعی است.

وی افزود: شاید در نگاه اول نقش این نهادهای مردمی در شرایط عادی کشور زیاد محسوس نباشد اما حوادث و رویدادهای دیگر کشورها نشان می دهد در بسیاری از کشورها نهادهای غیردولتی توانسته اند به کمک دولتها بیایند و موثر باشند.

سرچمی تصریح کرد: بعد از وقوع سونامی در کشور ژاپن در حدود 12 هزار تشکل غیردولتی و مردمی به کمک حادثه دیدگان شتافته اند و در شرایط بحرانی واقعا تاثیر گذار حاضر شده اند.

وی گفت: دولت ژاپن امروز کاملا فلج شده و تنها نیروهایی که توانسته اند به کمک دولت وارد صحنه شوند(NGO ) تشکلهای غیردولتی هستند که در مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه بخوبی عمل کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین یادآورشد: باید با شرایط ایجاد شده کار گروهی را تمرین کنیم و امسال که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بتوانیم با کار فرهنگی و جهادی در رشد اقتصاد کشور موثر باشیم و از مشارکت تشکلهای مردم نهاد به نحو مطلوبی برخوردار شویم.

این مسئول تشکلها را نیروهای خفته و توانمند جامعه دانست و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از توانمندیهای این نهادها را ضروری خواند.

در ادامه این مراسم آرش زندیان نماینده منتخب هیئت نظارت تشکلهای غیردولتی استان در خصوص ضرورت تغییر نگرش مسئولان به نحوه فعالیت این سازمانها، استفاده از دیدگاههای افراد توانمند تشکلها در برنامه ریزیها و تصمیم گیرها مطالبی بیان کرد.

جانی و کاظمی به عنوان نمایندگان تشکلهای دولتی استان هم در خصوص مشکلات سازمانهای مردم نهاد از جمله تامین مکان برای فعالیت، اعتماد به توانمندی تشکلها، تخصصی کردن تشکلها، کاهش بوروکراسی، اطلاع رسانی مناسب توسط رسانه ها، آشنایی بیشتر مردم و مدیران با حوزه فعالیت تشکلهای غیردولتی مطالبی بیان کردند.