  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

لیگ برتر هندبال/

آغاز مجدد لیگ هندبال با برتری اصفهانی‌ها/ شکست هپکو نماینده کازرون

آغاز مجدد لیگ هندبال با برتری اصفهانی‌ها/ شکست هپکو نماینده کازرون

هفته دوازدهم و هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان با برگزاری دو دیدار پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان عصر پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای اصفهان و اراک پیگیری شد که طی آن هر دو تیم اصفهانی مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. نتایج این دیدارها بدین ترتیب است:

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 36 - جوونک کازرون27
* هپکو اراک 26- فولاد مبارکه سپاهان 30

جمعه 19 فروردین‌ماه در ادامه این مسابقات چهار دیدار به شرح زیر برگزار می‌شود:

* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد
* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه
* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان
* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان

کد مطلب 1283654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها