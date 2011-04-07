به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان عصر پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای اصفهان و اراک پیگیری شد که طی آن هر دو تیم اصفهانی مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. نتایج این دیدارها بدین ترتیب است:

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 36 - جوونک کازرون27

* هپکو اراک 26- فولاد مبارکه سپاهان 30

جمعه 19 فروردین‌ماه در ادامه این مسابقات چهار دیدار به شرح زیر برگزار می‌شود:

* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد

* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه

* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان

* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان