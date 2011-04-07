به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش مردان عصر پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای اصفهان و اراک پیگیری شد که طی آن هر دو تیم اصفهانی مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. نتایج این دیدارها بدین ترتیب است:
* فولاد نوین سپاهان اصفهان 36 - جوونک کازرون27
* هپکو اراک 26- فولاد مبارکه سپاهان 30
جمعه 19 فروردینماه در ادامه این مسابقات چهار دیدار به شرح زیر برگزار میشود:
* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد
* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه
* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان
* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان
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