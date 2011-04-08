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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۱

هدف کاله صعود به فینال لیگ برتر والیبال است

هدف کاله صعود به فینال لیگ برتر والیبال است

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال کاله مازندران هدف اصلی این تیم را صعود به دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور و کسب عنوان قهرمانی این مسابقات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروزعطایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: خوشبختانه بازیکنان تیم کاله در شرایط مناسب بدنی و روحی مناسبی قرار دارند و این توانمندی را برای حضور در فینال این مسابقات دارند.

وی افزود: بازیکنان تیم به خوبی از شرایط حاکم بر حساسیت بازی برابر داماش گیلان اطلاع داشتند و خوشبختانه با تجربه بالا و حرفه ای گری پیروز شدیم.

عطایی این پیروزی را تقدیم به مردم والیبال دوست آمل کرد و به آنان اطمینان داد: تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان کاله صعود از این مرحله با دو بازی است.

وی اضافه کرد: باید بیان داشت که تیم کاله اکنون گام مهمی را برای صعود به جمع چهار تیم پایانی برداشته اما کار هنوز تمام نشده است.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران درخصوص تیم داماش گیلان گفت: تیم داماش تیمی خوب و قابل احترامی است و نمی توان از توانایی بالای این تیم غافل شد.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از موفقیت های تیم را مدیون تماشاچیان پرشور آملی هستیم، تصریح کرد: تماشاچیان خونگرم و پرشور آملی در همه شرایط کنار تیم هستند و با تشویق های بی امان خود در بازیهای خانگی کاله تاثیرگذارهستند و این افتخاربزرگی برای تیم کاله است.

سرمربی کاله مازندران، عامل روانی بازیکنان تیمش را در بازی برابر داماش در برتری تیمش مهم دانست و یادآور شد: در ستهای میانی بازی و زمانی که تیم ما از حریف امتیازعقب بود با بازسازی خوب و برگشت به بازی شرایط مسابقه را به نفع خودشان تغییر می دادند.

کد مطلب 1283658

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