جلد اول کتاب "جهاد اقتصادی" منتشر شد

حجت الاسلام سیدحسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: به دنبال نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام جهاد اقتصادی، کمیته علمی و پژوهشی متشکل از گروهی پنج نفره در مؤسسه قرآنی ندای ملکوت تشکیل شد تا به منظور پاسخ به منویات رهبری، اثری مکتوب در مدت زمانی مناسب تولید کند که در نهایت پس از تحویل سال نو و در فرآیندی شش روزه، با تلاشی بسیجی وار، این مهم محقق شد.

وی با بیان اینکه هدف عمده این مؤسسه قرآنی، ترویج فرهنگ جامع قرآنی در شاخه های فرهنگی، اجتماعی و هنری است، گفت: جلد نخست این کتاب با تلاش شبانه روزی همکاران تا دهم فروردین ماه به چاپ رسید که می توان گفت نخستین اثر در مقوله جهاد اقتصادی در سالجاری است.

این مسئول، یکی دیگر از اهداف این طرح را تعیین شاخصه های مهم و مورد نظر مسئولان کشوری به ویژه رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: وظیفه پژوهشگران و نویسندگان آن است که جزییات این مطالبات را بر اساس مبانی قرآنی و دینی توسعه، ترویج و تبیین کرده و به شرح آنها بپردازند.

سر فصلهای ششگانه کتاب جهاد اقتصادی

وی خاطرنشان کرد: این اثر در شش فصل تنظیم شده که فصل اول آن پیام نوروزی و بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی را در بر می گیرد و بخش دوم نیز به اهمیت اقتصاد اسلامی و جهاد اقتصادی از منظر اسلام می پردازد.

کوششی ادامه داد: در فصل سوم به کار جهادی و اقتصادی و اهمیت کار در تولید و توزیع و فلسفه آن از دیدگاه قرآن پرداخته شده و فصل چهارم نیز عوامل مؤثر در پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن مد نظر قرار داده شده است.

وی ادامه داد: فصل پنجم نیز موانع پیشرفت فعالیت های اقتصادی را مورد مداقه قرار داده و فصل ششم به معرفی مصداقی واقعی در حوزه جهاد اقتصادی، یعنی امام علی(ع) به عنوان مجاهدی نمونه و فعالیت های اقتصادی آن دوران، نظیر ایجاد بانک بدون ربا پرداخته است.

انتشار کتابهای مرتبط با جهاد اقتصادی ادامه خواهد داشت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار با بیان اینکه نویسندگان باید در تولید آثار مرتبط با موضوع جهاد اقتصادی، تمامی تلاش خود را به کار بندند، گفت: با توجه به استقبال شخصیت های حقیقی و حقوقی و مؤسسات و نهادها، قرار است این آثار تا سقف 30 جلد به چاپ برسد.

وی افزود: این اثر علیرغم آنکه در زمانی کوتاه انتشار یافته، اما با استقبال خوبی از سوی نهادهای مختلف روبرو شده است.

این مسئول فرهنگی، وزارت کار و امور اجتماعی را یکی از متقاضیان اصلی برای دریافت این اثر عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانداریها و استانداریها نیز به ترتیب بیشترین تقاضا را داشته اند و در تلاش هستیم شمارگان آن را افزایش دهیم.

انتظار داریم وزارت ارشاد این اثر را خریداری کند

وی در مورد خریداری این اثر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون تقاضایی دریافت نکرده ایم، اما انتظار داریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اثر را خریداری و آن را بین نهاد کتابخانه ها، کانون های فرهنگی مساجد و کتابخانه های عمومی توزیع کند.

کوششی ادامه داد: فرهنگ با نوع فعالیت های اقتصادی در جامعه و نیز دین عجین شده است و بیشترین توصیه ها و راهکارها در حوزه اقتصاد اسلامی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه مبنای واقعی فعالیت های اقتصادی بر دین استوار است، یادآور شد: در حوزه نشر، بهترین اقدامی که پژوهشگران، نویسندگان و کارشناسان می توانند انجام دهند، آن است که راهکارهای اجرایی مسائل اقتصادی را با فرهنگ اسلامی عجین کرده و الگو و راهکاری مناسب در قالب تولید اثری فاخر به فعالان اقتصادی ارائه دهند.

این مسئول افزود‌: ارائه الگوی مناسب در قالب اثری مکتوب می تواند ضریب خطاهای اقتصادی را کاهش دهد و وقتی ضریب خطا کاهش یافت، به طور قطع، سودی بهتر در بر خواهد داشت.

جلد اول کتاب جهاد اقتصادی در 160 صفحه و در قطع رقعی، توسط انتشارات یوسف زهرا(ع) از دوازدهم فروردین ماه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.