40 طرح نیمه استان قزوین تا پایان خردادماه امسال تکمیل می شود

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با پیگیری طرحهای نیمه تمام صنعتی و تولیدی در استان در سال 89 بیش از 100 طرح اقتصادی که از سالهای گذشته متوقف شده بود به مرحله اجرا درآمده که تاکنون 60 طرح افتتاح شده و به بهره برداری رسیده و مابقی طرحها نیز تا پایان خرداد ماه به اتمام خواهد رسید.

استاندار قزوین افزود: با این کار بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار بانک ها و بخش خصوصی در چرخه تولید قرار خواهد گرفت که این امر در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد.

استاندار قزوین ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را از اولویتهای استان دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق ایجاد 40 هزار شغل جدید در استان باید جهاد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم و برای تحقق این امر تکمیل طرحهای نیمه تمام ضروری است.

این مسئول راه اندازی طرحهای نیمه تمام را در رشد و توسعه استان تاثیرگذار دانست.