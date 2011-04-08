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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

نبود "محمد کاظم" باعث شکست داماش برابر کاله شد

نبود "محمد کاظم" باعث شکست داماش برابر کاله شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم داماش گیلان، نبود و مصدومیت ناخواسته برای" محمد کاظم" بازیکن ملی پوش این تیم را عاملی اصلی شکست داماش گیلان برابر کاله مازندران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین معدنی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آمل گفت: محمد کاظم بازیکن کارساز تیم داماش و سوپراستار والیبال ایران در حال حاضر است وغیبت این بازیکن در این دیدارحساس به ضرر داماش تمام شد.

وی افزود: علت بازی ندادن محمد کاظم در این مسابقه ترس از دست آینده ورزشی این والیبالیست توانمند کشورمان بود و از لحاظ اخلاقی هم ترجیح دادیم از این بازیکن استفاده نکنم.

سرمربی داماش گیلان با بیان اینکه با وجود شکست برابر کاله تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و با این بازی خوب به بازی برگشت در رشت امیدوارشدیم، بیان کرد: به طور حتم بازی کاله و داماش به بازی سوم کشیده خواهد شد.

معدنی ادامه داد: در بازی دوم در رشت از حمایت تماشاچیان پرشور خود بهره مند هستیم و با این امتیاز مهم کاله را در خانه شکست خواهیم داد.

وی بازی داماش با کاله را قابل قبول خواند و گفت: دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و البته این کاله بود که ازموقعیت های به دست آمده نهایت استفاده را برده بود.

سرمربی تیم داماش گیلان، این پیروزی تیم کاله را به کادر فنی و بازیکنان تیم تبریک گفت.

کد مطلب 1283662

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