نبود "محمد کاظم" باعث شکست داماش برابر کاله شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین معدنی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آمل گفت: محمد کاظم بازیکن کارساز تیم داماش و سوپراستار والیبال ایران در حال حاضر است وغیبت این بازیکن در این دیدارحساس به ضرر داماش تمام شد.

وی افزود: علت بازی ندادن محمد کاظم در این مسابقه ترس از دست آینده ورزشی این والیبالیست توانمند کشورمان بود و از لحاظ اخلاقی هم ترجیح دادیم از این بازیکن استفاده نکنم.

سرمربی داماش گیلان با بیان اینکه با وجود شکست برابر کاله تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و با این بازی خوب به بازی برگشت در رشت امیدوارشدیم، بیان کرد: به طور حتم بازی کاله و داماش به بازی سوم کشیده خواهد شد.

معدنی ادامه داد: در بازی دوم در رشت از حمایت تماشاچیان پرشور خود بهره مند هستیم و با این امتیاز مهم کاله را در خانه شکست خواهیم داد.

وی بازی داماش با کاله را قابل قبول خواند و گفت: دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و البته این کاله بود که ازموقعیت های به دست آمده نهایت استفاده را برده بود.

سرمربی تیم داماش گیلان، این پیروزی تیم کاله را به کادر فنی و بازیکنان تیم تبریک گفت.