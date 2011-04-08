حریفان را نباید دست کم بگیریم

علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم فولاد در اولین هفته از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور میهمان تیم هپکو اراک بود و توانست در این بازی هم پیروز شود.

وی افزود: شاگردان رضایی در این بازی خوب کار کردند و ما بازی سختی مقابل آنها داشتیم. چند بازیکن تیم فولاد به تازگی از مصدومیت رها شده بودند و بعد از چند هفته اولین بازی خود را انجام دادند.

سرمربی تیم هندبال فولاد خاطرنشان کرد: ما در هفته دوم دور برگشت لیگ میهمان تیم پارسیان تهران هستیم. نمی‌توانیم این تیم را دست کم بگیریم چون به تازگی دو بازیکن خارجی را به کار گرفته و در ترکیب تیم خود تغییراتی داده‌اند. پارسیان در دور برگشت تیم خوبی شده و حریف سرسختی برای رقبای خود محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقات دور برگشت سخت تر شده‌اند، ادامه داد: نتایج مرحله برگشت لیگ برای همه تیم ها مهم است. نباید هیچ کدام از تیم‌ها را دست کم بگیریم.

هفته نخست از مرحله برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور(هفته دوازدهم) پنجشنبه و جمعه 18 و 19 فروردین ماه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به دوازدهمین پیروزی خود مقابل تیم هپکو اراک دست یافت.