۵۰ میلیارد تومان در زمینه چای صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی محرر ظهر پنجشنبه در جمع مدیران واحدهای چایسازی استانهای گیلان و مازندران در سالن اجتماعات سندیکای کارخانجات چای شمال افزود: این صرفه جویی شامل هزینه های تبعی، عدم خرید چای خشک ازسوی دولت بابت بدهی کارخانجات، خرید واقعی برگ سبز چای، راه اندازی سامانه، به روز کردن دفترچه کشاورزان، کنترل کیفی و کمی میزان خرید برگ سبز چای است.

وی اظهار داشت: سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری به سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده بود، کارکنان این سازمان عملا ثابت کردند این شعار را در سرلوحه کار خود قرار داده اند همچنین همگام با همت و کار مضاعف بلکه جهاد اقتصادی نیز در مجموعه سازمان چای کشوربه انجام رسیده که این صرفه جویی یک نمونه کوچک آن است.



رئیس سازمان چای کشوربا اعلام اینکه در سال جاری چای از سوی دولت در سبد کالاهای مصرفی قرار گرفته است، گفت: با نظارت و حمایت سازمان چای کشور، چای با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: صنعت چای نه تنها برای کشاورزان و کارخانه داران بلکه برای کل کشور دارای صرفه اقتصادی و ارز آور است.

محرر با تاکید براینکه کیفی سازی چای از برنامه های این سازمان است، افزود: هدف اصلی دولت و سازمان چای کشور بفروش رفتن چای تولیدی از طریق بخش خصوصی و مصرف در بازار است.

وی گفت: امسال که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است تمام تلاش بر این است که کارها به بخش خصوصی واگذار شود و ازهم اکنون برای سال جاری شرکت ها و تجار بزرگی برای خرید چای خشک تولیدی اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس سازمان چای معتقد است، اگر بورس چای راه اندازی شود، دیگر نگرانی برای بازاریابی و فروش این محصول راهبردی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: زمانی چای به جایگاه واقعی خود می رسد که کارخانه داران برای خرید برگ سبز چای قیمت گذاری کنند و دولت نقشی در قیمت گذاری چای نداشته باشد.

محرراعلام کرد: اگر تولید کنندگان به ویژه کارخانه داران و کشاورزان هماهنگ با سیاست ها و برنامه های سازمان چای حرکت کنند هیچگونه ضرری متوجه آنها نخواهد شد چون یکی از سیاست های این است به کارخانجاتی که چای خوب وکیفی تولید کنند وازنمره آزمایشگاهی بالایی برخوردار شوند جایزه ای تشویقی برای این دسته از کارخانجات در نظرگرفته خواهد شد.

وی ادامه ازرفع مشکل تخصیص کارت سوخت برای واحدهای چایسازی از سوی وزارت صنایع و معادن خبرداد وافزود: هم اکنون کارخانه داران می توانند با مراجعه به سندیکای کارخانجات چای شمال نسبت به ثبت نام اینترنتی دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال نیز درادامه گفت: سال گذشته نسبت به سنوات قبل چایکاران و کارخانه داران راضی بودند و امیدواریم همگام با سیاست های سازمان چای کشور برای اعتلای صنعت چای کشور قدم برداریم.

نعمت یاورزاده همچنین از آمادگی مدیران واحدهای چایسازی برای عقد قرارداد با سازمان چای کشور جهت تولید چای در سال جاری خبرداد.