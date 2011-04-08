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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۱۲

توسط وزیر نیرو/

کلنگ احداث سد ساروخان در جوانرود به زمین زده شد

کلنگ احداث سد ساروخان در جوانرود به زمین زده شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث سد سارو خان در شهرستان جوانرود توسط وزیرنیرو به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سد ساروخان با طول تاج 445 متر و گنجایش مخزن هشت میلیون متر مکعب آب بر روی رودخانه بالاخان احداث خواهد شد.

این سد با 700 میلیارد ریال بودجه جهت عملیات اجرایی، پس از بهره برداری، به تامین آب شرب شهرستان جوانرود، توسعه صنعت گردشگری و کشاورزی شهرستان کمک خواهد کرد.

وزیر نیرو دراین مراسم اظهار داشت: خوشبختانه کشور ما از لحاظ کنترل آبهای سطحی و ساخت در سطح مطلوبی قرار دارد که بهره برداری از پروژه های بزرگ در این زمینه توسط متخصصین داخلی گواهی بر این مدعا است.

مجید نامجو خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه نیز با وجود طرحهای بزرگ سدسازی در مرحله مناسبی از کنترل آبهای سطحی قرار دارد اما با توجه به پتانسیل های ویژه استان کرمانشاه می بایست طرحهای بیشتری در این خصوص در کرمانشاه تصویب و به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1283668

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