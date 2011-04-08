بهشهر رتبه دوم اجرای طرح مسکن مهر در مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، مهدی نصیری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان در فرمانداری با بیان اینکه بابل رتبه اول طرح مسکن را به خود اختصاص داد گفت: شهرستان بهشهر در زمینه نازک کاری مقام اول، در زمینه سفت کاری مقام سوم و در رتبه بندی کلی توانست رتبه دوم را در استان کسب کند.

وی به اعتبار طرح مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت : برای طرح مسکن مهر این شهرستان 80 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

مدیر مسکن و شهرسازی شهرستان بهشهر، به پیشرفت فیزیکی طرح های 240 و 870 واحدی مسکن مهر اشاره کرد و افزود: طرح 240 واحدی پیشرفت 32 درصدی و طرح 870 واحدی پیشرفت 37 درصدی داشته است.

محمد رضا البرزی، فرماندار بهشهر نیز گفت: تمامی متقاضیان مسکن مهر از طریق سایت یا با مراجعه به اداره مسکن و شهر سازی می توانند تا پایان فروردین سال جاری ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه نیمه دوم سال 89 ، بیش از 100 مصوبه در قالب 18 جلسه در شورای مسکن به تصویب رسید، افزود:

در سال 90 با همکاری و هم افزایی، طرح مسکن مهر را پی گیری می کنیم که مطمئنا نتیجه ی آن ارتقای معیشت مردم است .