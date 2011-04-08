مبارزه با سن غلات در 1.5 میلیون هکتار از مزارع کشور انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا فتوحی بعد از ظهر پنج شنبه در سفر به استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان به ضرورت مبارزه با سن غلات اشاره کرد و گفت: این آفت خسارت زیادی را به همراه دارد.

وی گفت: درسال گذشته یک میلیون و 200 هزار هکتار مبارزه با سن غلات شامل سن مادر و پوره سن در مزارع کشور صورت گرفت.

فتوحی اظهار داشت: افزایش تولید همراه با کیفیت که موجب افزایش درآمد روستاییان و پایداری و امنیت غذایی می شود، از مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات کشور در سال جهاد اقتصادی است.

شبکه های مراقبت با چهار هزار و 300 نفر نیرو در کشور فعال است

رضا فتوحی با تاکید بر توجه کشاورزان به بحث پیش آگاهی برای مصرف کم سموم و استفاده بهینه از آن اظهار داشت: در این راستا شبکه های مراقبت بخش غیر دولتی با چهار هزار و 300 نفر نیرو در کشور تشکیل شده است.

فتوحی افزود: در استان همدان نیز 180 نفر کارشناس بخش خصوصی در قالب 23شبکه مراقبت به فعالیت خواهند پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد از سهم محصولات زراعی و باغی درقالب برنامه IPM یا مدیریت تلفیقی، تولید شود، گفت: این امر سهم بسزایی در تولید محصولات سالم در کشور دارد.

فتوحی افزود: تا پایان برنامه پنجم حدود چهار میلیون هکتار از سطح زراعی و باغی کشور تحت مبارزه غیر شیمیایی و استفاده از روشهای تلفیقی قرار خواهد گرفت.

در 300 هکتار از مزارع کشور مبارزه بیولوژیک با آفات انجام می شود

وی ادامه داد: در سال گذشته در سطح 240 هزار هکتار از مزارع کشور مبارزه بیولوژیک انجام شده که در سال 90 به 300 هزار هکتار خواهد رسید.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: در سال گذشته در 700 هزار هکتار از مزارع مبارزه غیر شیمیایی صورت گرفته که در سال جاری این میزان به یک میلیون هکتار خواهد رسید.

وی با اشاره به تشکیل شورای سیاست گذاری مدیریت تلفیق ( IPM ) افزود: در این زمینه تمام بخشهای کشاورزی، تحقیقاتی و دانشگاهی دخیل هستند.

فتوحی ادامه داد: در سال گذشته مدیریت تلفیق در گلخانه های استان تهران به عنوان پایلوت آغاز شده و در سال جاری در تمام گلخانه های استانها این حرکت اجرا می شود تا محصول سالم و عاری از باقیمانده سموم تولید شود.

فتوحی با تاکید بر اینکه طبق تحقیقات سازمان خواربار جهانی، محصولات کشاورزی ایران سالم تر از سایر کشورها است، اظهار داشت: در این راستا برنامه های استراتژیک و خوبی در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود تا اثرگذاری بیشتری را به دنبال داشته باشد.