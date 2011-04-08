به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی بعد از ظهر پنجشنبه طی گفتگویی با اشاره به پیگیری مشکلات کشاورزان استان قم، بالابودن قیمت برق را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: طی مذاکراتی که با وزیران مربوطه صورت گرفت، قرار شد قیمت برق به گونه‌ای تعیین شود که کشاورزان قدرت پرداخت داشته باشند.



رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژه حرم تا جمکران به عنوان یکی از پروژه هایی برشمرد که می‌تواند بخش خدمات قم را فعال کند و در این زمینه اظهار داشت: بخش اعظم زمینه‌سازی برای شروع این پروژه فراهم شده و اگر خدا بخواهد سال آینده عملیاتی می‌شود.



وی همچنین با تشریح مشکلات تولیدکنندگان و صنایع قم گفت: بخش صنایع قم و کل کشور حتما باید کمکهای جانبی دریافت کنند تا بتواند کار خود را گسترش دهند.



لاریجانی تصریح کرد: در زمان هدفمندی یارانه‌ها دامپروری، کشاورزی و صنعت باید مراقبت شود تا به تولید لطمه نخورد، از این رو در بودجه 90 این بخش‌ها مورد عنایت ویژه قرار می‌گیرند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه های حوزه حمل و نقل درون شهری در قم تصریح کرد: کارهای مطالعاتی و حتی در برخی موارد اجرایی این پروژها از جمله منوریل و مترو شروع شد و سعی می‌شود منابع سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها نیز تامین شود تا هرچه زودتر به بهره‌برداری برسند.



وی تاکید کرد: بخش اعظم مسکن مهر استان قم امسال به مردم تحویل خواهد شد و امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند یک حرکت نویدبخش برای مردم قم باشد.