هفت پروژه عمرانی در شهرستان صحنه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی عزیزآباد- چمه و بهسازی و آسفالت راه روستایی کرج علیا و سفلی هر یک به طول 8.7 کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه روستایی یک جفتی به طول 1.5کیلومتر؛ با اعتبار نه هزار و 325 میلیون ریال از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده در این سفر بودند.

همچنین آبرسانی روستای سیاچقا با اعتبار 175 میلیون ریال، گلخانه کرم رضا محمدی با اعتبار هشت هزار و 337 میلیون ریال، کارگاه قارچ خوراکی حسن سلطانی با اعتبار پنج هزار و 550 میلیون ریال و ساختمان مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سه هزار میلیون ریال اعتبار از دیگر پروژه هایی بودند که در نخستین روز از سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه و با حضور مرضیه وحید دستجردی به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان صحنه مورد بهره برداری قرار گرفتند.