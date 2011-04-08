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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

موحدمنش خبر داد:

پژوهشگاه فناوریهای نوین در دانشگاه پیام نور مازندران راه اندازی می شود

پژوهشگاه فناوریهای نوین در دانشگاه پیام نور مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: پژوهشگاه فناوریهای نوین تا دو سال آینده، در ساری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید مسئولان استان از مکان احداث پزوهشگاه های فناوریهای نوین دانشگاه پیام نور مازندران در ساری اظهار داشت: دنیای علم و فناوری دستخوش تغییرات بزرگ بوده که در آینده نزدیک جهان تکنولوژی و پیشرفت بر سه اصل بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و فناوری اطلاعات استوار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: توسعه صنعتی و کشاورزی بر اساس این سه محور اساسی میسر می شود و همه کشورهای پیشرفته به سمت عملی کردن این سه اصل هستند.
 
وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به دنبال افزایش سطح علمی دانشجویان بوده و برای افزایش پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کاهش دوره کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی کرده است.
 
رئیس دانشگاه پیام نور مازندران یادآور شد: با اعتبارات خوبی که در سفر سوم دولت به مازندران برای دانشگاه پیام نور تصویب شده، این دانشگاه جهت گسترش سطح علمی و عمرانی طرحهای خوبی را داشته که به زودی عملی خواهد کرد.
 
وی خاطر نشان کرد: افزایش فضای علمی و ساخت آزمایشگاه های مدرن و کارگاههای بزرگ و مجهز در برنامه این مرکز بزرگ دانشگاهی است.
 
موحد منش، دانشگاه پیام نور را از نظر علمی در سطح بالایی دانست و عنوان کرد: این مرکز دانشگاهی پس از دانشگاه مازندران در رتبه دوم از نظر ارائه مقاله دانشجویی است و بیش از 70 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور از دانشگاه پیام نورهستند.
 
وی اظهار داشت: این مرکز دانشگاهی با برنامه ریزی های صورت گرفته، تیمی از کارشناسان آموزشی را تشکیل داده تا بتوان برای پذیرش دانشجو و پرکردن خلاء های علمی موجود کشور گامهای اساسی برداشته شود.
کد مطلب 1283678

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