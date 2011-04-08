بهره برداری غرب از تحولات جهان عرب/ پدیده حکام مادام العمر دیگر جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن در مقاله ای که به قلم "محمد کعوش" می نویسد: اخیرا شعاری را که "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری مخلوع تونس کمی پیش از سقوطش بر زبان راند، به یاد آوردم که می گفت "هیچ ریاستی ابدی نیست".

این نویسنده عرب زبان تاکید می کند: این شعار و در حقیقت این دعوت بسیار دیر و با تاخیر و پس از کشته شدن شمار زیادی از مردم بیگناه و همچنین ریخته شدن خون های زیادی در خیابانها مطرح شد.

"محمد کعوش" خاطرنشان می کند: اکنون معتقدم که این وضعیت در دیگر کشورهای عربی در حال تکرار است چرا که خون های زیادی در حال ریخته شدن است و هیچ راهی به غیر ازسقوط رژیم حاکم و رفتن سران مادام العمر آن مناسب و سودمند نیست و این پدیده یعنی رئیس جمهوری مادام العمر باید پایان پذیرد.

العرب الیوم می افزاید: روسای جمهور مادام العمر ( جهان عرب) بعد از آنکه راه حل های امنیتی و نظامی شان در مقابله با تظاهرات مردمی به شکست انجامید راه حل های مسالمت آمیز را پیشنهاد می کنند، اما ملتها گفتگو با این حکام را رد می کنند چرا که دیگر زمان ترس ملت از حکام مستبدشان از بین رفته است و هیچ حائلی از ترس و اضطراب بین ملت و رهبران دیکتاتورشان وجود ندارد.

این در حالی است که سران مستبد و مادام العمر عرب پس از آنکه خود را در برابر ملتهای خود شکست خورده یافتند دست به دسیسه فتنه افکنی بین مردم زدند که این اقدام در حقیقت زمینه جنگ داخلی را فراهم می کند.

حقیقت امر این است که این دیکتاتورها به گزینه فشار روی آوردند به گونه ای در صدد ایجاد محیطی مناسب برای تقسیم بندی طایفه ای از طریق ایجاد هرج و مرج هستند همانطوری که این توطئه را برای لیبی در پیش گرفته اند.

العرب الیوم در پایان خاطرنشان می کند : ما براین باوریم که حوادث جاری آخرین مرحله تولد کشورهای دموکراتیک و جدید عربی آن هم بدون روسای جمهوری دیکتاتور و مادام العمر است و این را هم باید بدانیم که غرب درصدد بهره برداری از بحرانهای کنونی عربی به نفع منافع خود است.