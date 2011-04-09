سامانه صدور مکانیزه شناسنامه در ثبت احوال گیلان تکمیل شد

زاهد خندستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تجهیز تمامی اداره های ثبت احوال استان به چاپگرهای اختصاصی صدور مکانیزه شناسنامه های جدید، سامانه صدور رایانه ای شناسنامه های بالای 15 سال در تمام اداره های ثبت احوال استان تکمیل شده است.

وی اظهارداشت: تمامی واحدهای اجرایی ثبت احوال استان به چاپگرهای E-PASSPORT 800 مجهز شده و این واحدها خدمات شناسنامه ای را به صورت مکانیزه به مراجعان ارائه می دهند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: اعتبار خرید چاپگرهای یک میلیارد و 260 میلیون ریال از محل اعتبارات استان تامین و هزینه شده است.

وی در ادامه بیان داشت: همزمان با شروع سال نو، بهار زندگی " سید علیرضا قریشی " در دقایق اولیه روز دوشنبه اول فروردین ماه سال 90 به شماره ملی 2582203378 در اداره ثبت احوال رشت به ثبت رسید.

خندستانی یادآورشد: تولد این نوزاد که منتسب به خاندان مکرم سادات است در اولین دقایق روز دوشنبه اول فروردین ماه سال 1390 از سوی مامور کشیک ثبت احوال رشت به ثبت رسیده و به شماره ملی 2582203378 به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تغذیه و اعلام شد.