به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر خود به قم در گفتگویی، در خصوص تاسیس وزارت ورزش و جوانان گفت: این امر هم مصوبه مجلس است و باید دولت آن را در زمان خودش انجام دهد.



وی ادامه داد: قانون 10 روز پس از ابلاغ باید اجرا شود، و اگر دولت بخواهد وزارت ورزش و جوانان را تحت سرپرستی نگه دارد سه ماه بیشتر وقت ندارد.



لاریجانی با بیان اینکه این مسئله در مورد وزارت راه و ترابری نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: اگر دولت طرحی برای ادغام وزارتخانه‌ها دارد، باید به مجلس ارائه کند در غیر این صورت باید وزیر معرفی شود.



لزوم تدوین اساسنامه برای بودجه شرکت نفت



رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، گفت: در حالی که در چند سال اخیر به طور مرتب شرکت نفت و گاز و پتروشیمی مکلف به تدوین اساسنامه شدند اما این اساسنامه‌ها هنوز به مجلس ارائه نشده است.



وی تصریح کرد: اگر دولت برای ارائه اساسنامه‌ها اقدام نکند مجلس مجبور است خود به صورت طرح این اساسنامه‌ها را ارائه کند. اما بهتر است خود دولت کارشناسی کار را انجام دهد تا کار نظام مند شود.



لاریجانی افزود: انجام این کار دغدغه شورای نگهبان را هم برطرف می‌کند چون اگر اساسنامه تدوین نشود مجلس در بودجه سالانه نمی‌تواند ردیفی را برای شرکت نفت بگذارد.



نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی در تنظیم بودجه همه اختیارات مربوط به نفت به وزارت نفت تعلق می‌گیرد مگر اینکه شرکت نفت اساسنامه داشته باشد تا بتوان در دل آن ردیف بودجه در نظر گرفت.