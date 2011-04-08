ماموریتهای پزشکی اورژانس مازندران 12 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز فوریتهای پزشکی 115 شمال شهر ساری گفت: مرکز فوریتهای پزشکی ساری در سال 89 بیش از سه هزار و 400 ماموریت انجام داد که این رقم نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 10 پایگاه 115 در شهرستان ساری وجود دارد که پنج پایگاه درون شهری و پایگاه های دیگر در بیرون شهر ساری به فعالیت می پردازند و در سال جدید با اعتبارات لازم افزایش خواهند یافت.

قائم مقام وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی گفت: بیش از 65 پایگاه اورژانس در مازندران وجود دارد که در دو بخش جاده ای و شهری فعال هستند.

وی، به بایگاههای 115 جاده ای اشاره کرد و بیان کرد: در آینده نزدیک پایگاه های بین جاده ای از حالت کانکس پیش ساخته بودن خارج خواهند شد و به صورت تملیکی در خواهند آمد.

ناصحی ترافیک شهری را برای بیماران اورژانسی معضلی بزرگ دانست و اظهار داشت: برای اینکه بتوان بیماران اورژانسی را درمان کرد باید بیمار در پنج دقیقه ابتدای بیماری به بیمارستان منتقل شود که متاسفانه ترافیک شهر ساری مشکلاتی را برای بیماران به وجود می آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران یادآور شد: مرکز فوریتهای پزشکی 115 شمال شهر ساری که جمعیتی بیش از 30هزار نفر را تحت پوشش دارد توسط یکی از خیرین حوزه سلامت از اهداء زمین تا ساختمان دو طبقه و مبله کردن و خرید تجهیزات صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز 115 شمال شهر ساری با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان توسط موسی وفائیان ساخته شده است که در آینده نزدیک دیگر خیران حوزه سلامت در خیابان شهبند و جاده کیاسر برای ساخت مرکز فوریتهای پزشکی 115 اقدام خواهند کرد.