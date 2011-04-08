عرضه دارو در عطاریهای همدان پیگرد قضایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اصغر وحیدی نیا عصر پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در همدان مبنی بر نظارت بر عطاری های غیر مجاز، اظهار داشت: عطاری ها نباید در امر پزشکی دخالت کنند و نباید فرآورده های غیرمجاز گیاهی را در اختیار مردم قرار دهند.

وحیدی نیا افزود: عطاری ها فقط می توانند فرآورده های فله ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی با بیان اینکه محل عرضه دارو، تنها داروخانه است، اظهار داشت: در صورت مشاهده تخلف از سوی عطاری های فعال در استان همدان، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وحیدی نیا درخصوص چگونگی نظارت و بازرسی از عطاری ها اظهار داشت: بازرسان بر مبنای شکایت مردمی به محل مورد نظر مراجعه می کنند و فرآورده های غیرمجازی که عطاری ها به متقاضیان ارائه می دهند، ضبط می کنند.

وی با توصیه به خانواده ها مبنی بر خودداری از مصرف داروهای بسته بندی شده عطاری ها که به شکل غیربهداشتی و بدون مجوز عرضه می شود، افزود: مبارزه با تخلفات صنف عطاری به همکاری بیشتر اتحادیه امور صنفی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیاز دارد و تنها بخشی از این پروسه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: در حال حاضر 152 داروخانه در استان همدان فعال است که از این تعداد 13 داروخانه دولتی است.

وی با اشاره به بازرسی‌های انجام شده از داروخانه‌های استان همدان، گفت: روند این بازدیدها از 450 مورد در سال 85 به 741 مورد در سال 89 رسیده است.