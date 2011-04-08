  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

حبیبی و موحد فردا با وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار می‌کنند

حبیبی و موحد فردا با وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار می‌کنند

امامعلی حبیبی و عبدالله موحد قهرمانان و پیشکسوتان بزرگ کشتی ایران عصر شنبه به دیدار حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی، از کشتی گیران سابق کشور است که قهرمانی در رقابتهای دانشجویان کشور را نیز در کارنامه دارد. براین اساس در دیدار حبیبی و موحد با وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد مسائل مختلف از جمله برگزاری هرچه باشکوهتر جام بین المللی به نام این پیشکسوتان و جام شهید شیرودی بحث و تبادل نظر می شود.

امامعلی حبیبی وعبدالله موحد دارنده چند مدال طلای جهان و المپیک در دهه پنجاه و شصت میلادی هستند که در آمریکا زندگی می کنند. جامی بین المللی به نام این دو قهرمان سابق و نامدار کشتی جهان مردادماه و برای دومین سال پیاپی در ساری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1283688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها