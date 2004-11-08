نماينده جنبش حماس در ايران شعر مي خواند

علي رضا راهب - شاعر و دبير اين همايش در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر ، با بيان اين مطلب افزود : موسي بيدج - شاعر و مترجم ادبيات نيز كه از چهره هاي شعر معاصر عرب است ، در اين همايش حضور خواهد يافت.

اين همايش به همت كانون ادبي فرهنگسراي انديشه از ساعت 16 الي 18 برگزار خواهد شد .