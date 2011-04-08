به گزارش خبرنگار مهر، در سالجاری یکی از برنامه های اصلی کشتی مازندران ارتقای سطح دانش مربیان استان برای رشد و پیشرفت هرچه بیشتر این منطقه کشتی خیز است. بر این اساس مسئولان هیئت کشتی استان مازندران پس از رایزنی با مسئولان ورزش جمهوری داغستان روسیه برای حضور مربیان این استان در کلاسهای" یوری شاهمرداف" مربی سابق تیم ملی کشتی شوروی سابق به توافق نهایی رسیده اند وقرار است مهدی حاجی زاده، سید مراد محمدی و علی اصغر بذری به همراه یکی دیگر از مربیان مازندرانی در تابستان سالجاری برای حضور در کلاسهای مربیگری راهی ماخاچ کالا مرکز جمهوری داغستان شوند.

"یوری شاهمراداف" قرار است روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه برای حضور در جام شهید شیرودی به ایران سفر کند و در مدت حضور این مربی در ایران زمان دقیق این سفر آموزشی مشخص می شود.

همچنین"الدار کورتانیدزه" کشتی گیر سرشناس گرجستانی که چندین مدال جهانی و المپیک را در کارنامه دارد از دیگر میهمانان خارجی جام شیرودی است. کورتانیدزه که پس از چند سال دوری از میادین کشتی قصد حضور در المپیک لندن را دارد در این مسابقات تنها میهمان ویژه خواهد بود.

سید مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک پکن و سه مدال طلا و برنز جهان پیش از بازیهای آسیایی گوانگجو از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و مهدی حاجی زاده دارنده مدال طلای رقابتهای جهانی 2002 تهران نیز بتازگی بدلیل مصدومیت از دنیای کشتی کناره گیری کرده است.