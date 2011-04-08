استفاده از ساحل دریای مازندران نباید مختص افراد خاص باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح نیکنام عصر پنجشنبه در جلسه ستاد سالم سازی طرح دریای مازندران اظهار داشت: باید از فرصت های گردشگری استان استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه آنچه خوبان همه دارند مازندران به تنهایی دارد افزود: 99 درصد مردم پس از زیارت مشهد و قم، مازندران را برای سفر انتخاب می کنند.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فرمانداران و شهرداران شهرهای ساحلی تکلیف مضاعفی در خصوص طرح های سالم سازی دریا برعهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل آزاد نبودن سواحل، افرادی که به غرب استان سفر می کنند برای استفاده از دریا با محرومیت های زیادی مواجه هستند.

نیکنام گفت: این اطمینان را می دهم که برای تحقق ایده های سازمان یافته بستری از سوی مجلس شورای اسلامی فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه از ساخت و سازهای بلند مرتبه در سواحل باید جلوگیری کنیم یادآور شد: ساحل انفال همه مردم است.

نیکنام با اشاره به اینکه نباید تماشای طلوع و غروب آفتاب در سواحل مربوط به عده ای خاص باشد تصریح کرد: همه باید از این نعمت استفاده کنند.