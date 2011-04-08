بیمارستان "دکتر محمد کرمانشاهی" در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مراسم گشایش این بیمارستان گفت: عملیات احداث این بیمارستان از سال 1352 در کرمانشاه با روندی بسیار کند آغاز شده است تا اینکه در پایان سال گذشته به همت دولت خدمتگزار به بهره برداری رسید.

علیرضا نیکبخت افزود: برای احداث ساختمان این بیمارستان فوق تخصصی کودکان بالغ بر 130 میلیارد ریال هزینه شده است، ضمن آنکه وزارت بهداشت نیز مبلغ 50 میلیارد ریال به منظور راه اندازی آن کمک کرد.

وی با بیان اینکه این بیمارستان در بخشهای مختلف اطفال به بیماران غرب کشور خدمات دهی خواهد کرد، ادامه داد: برای راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان این مرکز ، 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که معاون اول رییس جمهور قول تامین آن را داده است.

نیکبخت در ادامه تاکید کرد: از خدمات چشمگیر دولتهای نهم و دهم در تمامی حوزه ها بویژه بخش بهداشت و درمان نمی توان غافل شد.

وی بیان کرد: از زمان آغاز بکار دولت نهم تا به امروز، تعداد تختهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 114 تخت به تعداد 256 تخت افزایش یافته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شاخص مرگ و میر مادران باردار در استان کرمانشاه طی سال 84 را سالانه 12 مورد عنوان کرد و افزود: این در حالیست که با تلاشهای بی وقفه دولتهای نهم و دهم ، این رقم در سال 89 به تعداد شش مادر کاهش یافته است.

نیکبخت ادامه داد: همچنین تا قبل از دولت نهم فقط تعداد 338 پزشک در کرمانشاه تربیت شده بودند که این رقم اکنون نزدیک به 548 پزشک تربیت شده است.

وی با اشاره به چاپ تعداد 89 مقاله توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مجلات ISIتا پایان سال گذشته، گفت: در حالیکه تا قبل از آغاز بکار دولتهای دکتر احمدی نژاد، تعداد مقالات چاپ شده در این مجلات انگشت شمار بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: انتظار می رود همچون دو سفر قبلی رییس جمهور به استان کرمانشاه، در این سفر نیز با تصویب مصوبات خوب، شاخصهای سلامت استان پیش از گذشته افزایش یابد.

بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی 13 هزار و 345 متر مربع مساحت دارد و به همت وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده است.