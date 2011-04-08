طرح پزشک خانواده در همدان به اجرا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد مهدی مجذوبی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در اولین روز از هفته سلامت با اشاره به اینکه سال 89، سال پرکاری از نظر مهیا کردن بستر کار برای اجرای طرح پزشک خانواده در استان همدان بود، گفت: در این خصوص درباره محل زیست پزشکان گام های مؤثری برداشته شد.

صرف 700 میلیون تومان برای تجهیز محل زندگی پزشکان خانواده

مجذوبی با بیان اینکه در سال 90 برنامه پزشک خانواده در استان همدان اجرا می شود، گفت: در سال گذشته بیش از 700 میلیون تومان برای محل زیست پزشکان هزینه شد تا مدت زمان ماندگاری پزشکان بیشتر شود.

مجذوبی با بیان اینکه در سال جاری برنامه پزشک خانواده در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر اجرایی می شود، افزود: در سال 89 ضریب جذب پزشک در استان همدان یک و شش دهم برابر شده است.

رئیس مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه در حال حاضر 135 مرکز پزشک خانواده در همدان فعال است، افزود: از این تعداد 87 مرکز روستایی و مابقی شهری - روستایی است.

همدان با کمبود پزشک در اجرای طرح پزشک خانواده روبروست

وی با اشاره به اینکه میانگین تعداد پزشک خانواده در سال گذشته در استان همدان 180 نفر بود، اظهار داشت: در حال حاضر برای ارائه خدمات در طرح پزشک خانواده با کسری حدود 30 درصد پزشک عمومی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اجرایی شدن بیمه تکمیلی پزشک خانواده در آینده ای نزدیک در استان همدان، اظهار داشت: در این طرح هر فرد روستایی با پرداخت ماهانه یک هزار تومان برای بستری، بیمه تکمیلی می شود و در صورت بستری شدن در بیمارستان، هزینه از سوی بیمه پرداخت می شود.

مجذوبی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال "مقاومت به دارو‌های ضد‌میکروبی، یک تهدید جهانی" اظهار داشت: متاسفانه مصرف خودسرانه دارو و به خصوص آنتی بیوتیک ها در استان همدان یک معضل اساسی است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد موارد مصرف آنتی بیوتیکها در جهان نابجا است، گفت: ایران بعد از چین دومین کشور مصرف کننده داروست.

وی با بیان اینکه در سال جاری کاهش مصرف دارو باید فرهنگسازی شود، گفت: مردم باید به جای اصرار به تجویز آنتی بیوتیک از پزشک خود سوال کنند که آیا استفاده از داروهای آنتی بیوتیک برای بیمار ضرورت دارد یا خیر؟

ویروس سل نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده است

وی ادامه داد: متاسفانه ویروس برخی بیماری ها از قبیل بیماری سل به دلیل مصرف بی رویه آنتی بیوتیک به داروهای موجود مقاوم شده و گاهی موجب از بین رفتن بیمار می شود.

محمدمهدی مجذوبی توقع و فشار بیمار به پزشک را برای تجویز دارو و آنتی‌بیوتیک از جمله مشکلات دانست و گفت: بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها تأثیری در درمان بیماری‌های ویروسی ندارد و فرهنگ ‌سازی برای مصرف بهینه آنتی‌بیوتیک‌ها در طول سال ضروری است.

مجذوبی همچنین از ساماندهی سبزه میدان همدان در سال 89 سخن گفت و افزود: در حال حاضر 95 درصد طرح اجرایی شده است.

مجذوبی از جمع آوری 60 تن نمک غیر استاندارد در اجرای طرح ضربتی در استان همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 98 درصد روستاهای استان همدان دارای شبکه آب روستایی هستند اما از این میزان در 30 درصد کلرزنی آب انجام نمی شود.