دیدار لاریجانی با آیت الله وحید خراسانی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دیدار همانند سایر دیدارهای علی لاریجانی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این دیدار با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار و از بیان این مرجع تقلید درباره وضعیت شیعیان بحرین و لزوم توقف کشتار آنان، تقدیر و تشکر کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار همچنین اوضاع منطقه و حضور مقامات آمریکایی را بررسی و ارتباط آن را با اوضاع مسلمانان منطقه، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.



پیش از این دیدار نیز رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله سید محسن خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم و حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) دیدار و گفتگو کرد.

