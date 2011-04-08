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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

حسینی:

جهاد اقتصادی با ابزار هنر و رسانه تبیین می شود

جهاد اقتصادی با ابزار هنر و رسانه تبیین می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با بهره گیری از ابزار هنر در بحث اطلاع رسانی بدنبال تبیین جهاد اقتصادی توسط رسانه ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمد حسینی در شهرستان روانسر در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویتهای مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بر این باوریم که در سال جهاد اقتصادی قبل از هر کار اقتصادی فرهنگ سازی و جریان سازی فرهنگی را در اولیتهای کاری خود قرار دهیم.

حسینی با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت گفت: یکی از مهمترین مزایای این سفرها آشنایی نسبی با قابلیتهای استانهای مختلف است.

وی با اشاره به قابلیتهای شهرستان روانسر‘وجود سرابها‘ غار قوری قلعه و ... را از جاذبه های ارزشمند این شهرستان جهت گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: در نظر است بحث ساماندهی مناطق مد نظر که در جلسه شورای اداری بدان اشاره شده است به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور منتقل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: امید است مصوبات خوبی در این زمینه در مصوبات دولت برای استان کرمانشاه شاهد باشیم.

کد مطلب 1283709

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