جهاد اقتصادی با ابزار هنر و رسانه تبیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمد حسینی در شهرستان روانسر در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویتهای مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بر این باوریم که در سال جهاد اقتصادی قبل از هر کار اقتصادی فرهنگ سازی و جریان سازی فرهنگی را در اولیتهای کاری خود قرار دهیم.

حسینی با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت گفت: یکی از مهمترین مزایای این سفرها آشنایی نسبی با قابلیتهای استانهای مختلف است.

وی با اشاره به قابلیتهای شهرستان روانسر‘وجود سرابها‘ غار قوری قلعه و ... را از جاذبه های ارزشمند این شهرستان جهت گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: در نظر است بحث ساماندهی مناطق مد نظر که در جلسه شورای اداری بدان اشاره شده است به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور منتقل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: امید است مصوبات خوبی در این زمینه در مصوبات دولت برای استان کرمانشاه شاهد باشیم.