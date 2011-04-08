ایجاد جهش در پیشرفت و عمران استان کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، محمود احمدی‌نژاد عصر پنجشنبه درابتدای جلسه استانی هیئت دولت در کرمانشاه با اشاره به اینکه این استان با وجود اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد، خطاب به وزرا گفت: در این جلسه به گونه ای تصمیم بگیرید که همین امسال جهشهایی در زمینه های گوناگون در سطح استان ایجاد شود و سرعت موتور پیشرفت استان به حداکثر برسد.

رئیس‌جمهور افزود: انتظار دارم با تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ خواهد شد جهشی در زمینه تولید و عمران و نیز اشتغال در استان ایجاد شود و جای محرومی در سطح استان باقی نماند.

وی تصریح کرد: وزرا و مسئولین استانی با همدلی و همت باید کاری کنند که عمران و آبادانی استان نیز به مانند سابقه تاریخی و مردم این دیار افتخارآمیز باشد.

احمدی نژاد اظهار داشت: باید اخبار مصوبات این جلسه در بخش های گوناگون و برای مناطق و اقشار مختلف خوشحال کننده و موجب امیدوارتر شدن آنان نسبت به گذشته باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت ها و امکانات استان کرمانشاه، بر فعال کردن تمامی این ظرفیت ها در راستای رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم استان تاکید کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه اعضای دولت را به طور جداگانه مورد خطاب قرار داد و خواستار شتاب بخشیدن به پروژه ها در حوزه های مربوط به آنان شد.

برنامه ریزی برای رفع مشکل بیکاری استان، عمران شهری و روستایی، حمل و نقل شهری، ایجاد مراکز مناسب تفریحی، بهسازی روستایی، تکمیل اماکن ورزشی، اصلاح شیوه‌های آبیاری زراعی، تجهیز خدمات درمانی، تسریع در اجرای پروژه های مربوط به آب، تقویت مسکن مهر و توجه ویژه به صنعت استان از جمله محورهایی بود که رئیس جمهور در این جلسه تسریع در انجام پروژه های مربوط به این بخش ها را در راستای پیشرفت و آبادانی استان مورد تاکید قرار داد.

کرمانشاه از مراکز اصلی جوشش تمدن در ایران زمین است

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ویژگی های برجسته مردم استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه از مراکز اصلی جوشش تمدن در ایران زمین است و در طول تاریخ سختی ها و حوادث سنگینی را پشت سر گذاشته و امروز با اعتقاد زلال و ناب، روحیه پهلوانی، مردانگی و خدمت به آرمان های الهی دارد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: خطه کرمانشاه در طول تاریخ و به خصوص در دوران دفاع مقدس کانون دفاع و سرافرازی و سنگر مستحکم صیانت از عزت و عظمت و آرمان های ملت ایران بود، مردمی که با صبوری، ‌فشارها و ناجوانمردی های دشمنان را تحمل کرده و با ایستادگی خود اجازه ندادند که قلب غرب کشور دچار خلل ومشکل شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مردم این دیار در همه صحنه ها همیشه یار و پشتیبان و پیشگام آرمان های انقلاب بودند و همواره با حضور در صحنه، عظمت خود را به میدان آورده و موجب یاس دشمنان و پشت گرمی انقلاب شده اند و البته این حضور مسئولیت خدمتگزاران را مضاعف کرده است.