  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

دور رفت پلی آف با شکست تیم والیبال گنبد رقم خورد

دور رفت پلی آف با شکست تیم والیبال گنبد رقم خورد

گرگان - خبرگزاری مهر: دور رفت مرحله اول حذفی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور با شکست تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها عصر پنجشنبه بین دو تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس و تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

در این مسابقه که از ساعت 17 آغاز شد دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و بازرگانی جواهری گنبد جهت فرار از سقوط به لیگ دسته یک با هم پیکار کردند.

ابتدا دانشگاه آزاد دو ست اول را با حساب 25 بر 19 ، 25 بر 23 از آن خود ولی در ست سوم گنبدی ها با بازی خوب خود در مقابل دیدگان سرمربی تیم ملی، این ست را 25 بر 17 از آن خود کردند.

در ست چهارم شاگردان رضا ابراهیمی مهمان خود جواهری گنبد را 25 بر 15 مغلوب کردند تا گنبدی ها برای فرار از سقوط محکوم به برد دانشگاه آزاد در خانه شوند که در صورت پیروزی گنبد در خانه، بازی سوم این دو تیم تعیین کننده تیم سقوط کننده به لیگ دسته یک خواهد بود.

شایان ذکر است خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی که از تماشاگران ویژه این دیدار بود.

کد مطلب 1283717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها