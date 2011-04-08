دور رفت پلی آف با شکست تیم والیبال گنبد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها عصر پنجشنبه بین دو تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس و تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

در این مسابقه که از ساعت 17 آغاز شد دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و بازرگانی جواهری گنبد جهت فرار از سقوط به لیگ دسته یک با هم پیکار کردند.

ابتدا دانشگاه آزاد دو ست اول را با حساب 25 بر 19 ، 25 بر 23 از آن خود ولی در ست سوم گنبدی ها با بازی خوب خود در مقابل دیدگان سرمربی تیم ملی، این ست را 25 بر 17 از آن خود کردند.

در ست چهارم شاگردان رضا ابراهیمی مهمان خود جواهری گنبد را 25 بر 15 مغلوب کردند تا گنبدی ها برای فرار از سقوط محکوم به برد دانشگاه آزاد در خانه شوند که در صورت پیروزی گنبد در خانه، بازی سوم این دو تیم تعیین کننده تیم سقوط کننده به لیگ دسته یک خواهد بود.

شایان ذکر است خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی که از تماشاگران ویژه این دیدار بود.