میزان صادرات گمرکات گلستان 10 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار شهریاری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: ارزش این میزان صادرات 95 میلیون و 338 هزار و 617 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات فولاد، سایر محصولات معدنی، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، تخم مرغ، رزنگ ورزین، آب میوه و کنسانتره و سیمان جز 10 قلم اول کالاهای صادراتی استان از نظر ارزش بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: 63.10 درصد از صادرات به کشور ترکمنستان، 18.5 درصد به عراق، 4.32 درصد به قزاقستان، 1.97 درصد به فدراسیون روسیه، 9.72 درصد به افغانستان بوده است.

به گفته شهریاری، همچنین 2.27 درصد صادرات گمرکات استان به پاکستان، 23 صدم صادرت به فرانسه، 0.02 به اکوادر، 0.09 به ازبکستان بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان افزود: 41 درصد حجم کالاهای صادراتی با 15 درصد ارزش از گمرک اینچه برون، 14 درصد وزن صادرات با ارزش 16 درصد از گمرک بندرترکمن، 19 درصد حجم صادرات با 17 درصد ارزش از پایانه صادراتی گرگان و 26 درصد حجم صادرات با ارزش 51 درصد از پایانه صادراتی گنبد صادر شده است.

وی یادآورشد: همچنین در سال قبل، 45 میلیون و 258 هزار و 642 کیلوگرم کالا به ارزش 43 میلیون و 837 هزار و 76 دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.



شهریاری خاطرنشان کرد: این میزان واردات از نظر وزن و ارزش به ترتیب 246 درصد و 144 درصد افزایش داشته است.



وی افزود: ارزش هر کیلو گرم کالای وارداتی در سال 89 حدود 0.96 دلار بود، درحالیکه در سال 88 حدود 1.3 دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: کالاهای وارداتی از کشورهای کانادا، سوئیس، چین، آلمان، قزاقستان، هلند، پاکستان و .. وارد کشور شده است.