چابکسواران برتر کورس دوم اسبدوانی گنبد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته از رقابتها که عصر پنجشنبه برگزار شد، 57 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافت هزار متر طول با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی، عالم تاج با چابکسواری قربان محمد اودک، کیوان 2 با یوسف دهش و قزلدور با علی رجال، اسبهای دیالوگ با متین آموت، بلودیاموند با ستار مهرانی و نیکولاس با عبدالجبار مختوم نژاد در کورس دوم و اسبهای، ویتالیا با عبدالناصر قزل، هومان 2 با محمود رجال و شوکا با عبدالرحیم آرمیده در کورس سوم برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی آهورا با ستار مهرانی، خان یلقی با ابوطالب چاری زاده و دلشادگل با فیض الله رجال در کورس چهارم، اسبهای طلای بندر با عیدالمحمد غراوی، ساقی با ابوطالب چاری زاده و طغیان قرق با عبدالله قللر عطاء در کورس پنجم و اسبهای کراندو با فیض الله رجال، ابی ورد با رضا کریمی و واناکا با عیدالمحمد غراوی در کورس ششم اول تا سوم شدند.



رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کورس اول این مسابقه ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم ویژه اسبهای تروبرد داخلی و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.



حکیم ایگدری اظهار داشت: در این هفته 156 میلیون و 300 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: هفته سوم این مسابقات با شرکت 61 راس اسب ورزشی در هفت دور برای کسب 207 میلیون و 700 هزار ریال عصر جمعه برگزار می شود.