بیمارهای عفونی دوباره به جامعه بازگشته اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان مرکز بهداشت بیان داشت: بیماریهای عفونی در صورتی با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها درمان و کنترل می‌شود که بدن در برابر این داروها مقاومتی از خود نشان ندهد ولی اکنون این بیماریها غالبا غیر قابل کنترل است چرا که بی رویه مورد استفاده قرار گرفته اند.



به گفته وی، بیماری های عفونی مرز نمی شناسد و به سهولت قابل سرایت به سایر نقاط دنیاست از این رو مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی واقعا یک تهدید جهانی است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر بحث پیشگیری از بیماری های عفونی خاطرنشان کرد: به همین دلیل امسال سازمان جهانی بهداشت شعار این روز را "مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" نامگذاری کرده است.

سمنانی دستیابی به توسعه را در جوامع در گروی سرمایه گذاری بر سلامت انسانها دانست و ادامه داد: بهترین سرمایه گذاری را در تمام دنیا سرمایه گذاری بر سلامت مردم معرفی شده است چرا که انسان سالم محور توسعه پایدار است و سرمایه گذاری بر سلامت انسانها امری بسیار ارزشمند است.

وی عملکرد دولتمردان کشورمان را در دهه‌های اخیر در خصوص اهمیت به سلامت مثبت و قابل تقدیر خواند و خاطر نشان کرد: افزایش امید به زندگی به 75 سال، پوشش واکسیناسیون، تربیت پزشکان، حذف سرخک و سرخجه، کنترل فلج اطفال و ریشه کنی بیماری های ناشی از کمبود ید نمونه‌های ارزشمند انجام شده در طول این دوران است.